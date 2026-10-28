Tezgahını vicdana emanet eden simitçi Elazığ müftüsüyle buluştu

Elazığ'da örnek davranış müftü makamında karşılık buldu

Elazığ'da KPSS Ortaöğretim sınavı öncesinde tezgahını emanet edecek kimse bulamayan genç esnaf Barış Sertkaya, sınava giderken tezgahın üzerine 'Simit 20 TL ücreti poşete bırak, sınava gireceğim' yazılı bir not bırakarak ürünlerini vatandaşların vicdanına emanet etti. Bu hareket kısa sürede ilgi gördü ve sosyal algıda güven aşılayan bir örnek olarak değerlendirildi.

tezgahına bırakılan notun detayları:

Sertkaya'nın tezgahına bıraktığı notta yer alan ifadeler açık ve netti; satış bedelinin Simit 20 TL olarak belirtilmesi ve ödemenin poşete bırakılmasının istenmesi, esnafın sınav telaşıyla birlikte toplumsal güvene dair basit ama etkili bir sınav niteliğindeydi. Bu yaklaşım, çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti ve haberleşmenin ardından il yöneticilerinin ilgisini topladı.

müftüyle kabul ve takdir:

İl Müftüsü Yusuf Bingöl, yapılan davet üzerine Barış Sertkaya ile makamında bir araya geldi. Görüşmede Müftü Bingöl, Sertkaya'yı sergilediği güzel ahlak ve dürüstlük örneği nedeniyle tebrik etti ve günün anısına özel bir hediye takdiminde bulundu. Kabulde ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı Başmüfettişi Mehmet Fatih Öner de hazır bulundu.

Gerçekleşen kabul, kısa bir sohbet ve çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Olay, hem yerel yönetim temsilcilerinin hem de toplumun güven ve sorumluluk temalarını hatırlamasına vesile oldu; genç esnafın davranışı, küçük eylemlerin toplumsal güveni güçlendirebileceğine dair somut bir örnek olarak kayda geçti.

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