THK Eskişehir şubesinden nezaket ziyareti

Türk Hava Kurumu (THK) Eskişehir Şube Başkanı Gökhan Çalışkan ile yönetim kurulu üyeleri ve şube personeli, İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'yı makamında ziyaret etti. Ziyaret samimi bir atmosferde gerçekleşti ve taraflar arasında görüş alışverişinde bulunuldu.

ziyaretin katılımcıları:

Heyette Gökhan Çalışkan'ın yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Hüsamettin Sarı ve Ali Sökmenli ile şube personeli Eşref Erdağ yer aldı. Delegasyon ve ilçe yönetimi arasında karşılıklı görüşler paylaşıldı.

başkanın değerlendirmesi:

İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı, nazik ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek Gökhan Çalışkan ile birlikte gelenlere teşekkür etti. Ziyaret, taraflar arasında olumlu bir iletişim ortamı oluşturdu.

TÜRK HAVA KURUMU (THK) ESKİŞEHİR ŞUBE BAŞKANI GÖKHAN ÇALIŞKAN, YÖNETİM KURULU ÜYELERİ HÜSAMETTİN SARI VE ALİ SÖKMENLİ İLE ŞUBE PERSONELİ EŞREF ERDAĞ, İNÖNÜ BELEDİYE BAŞKANI SERHAT HAMAMCI’YI MAKAMINDA ZİYARET ETTİ.