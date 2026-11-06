Thomas Reis: yenilgiyi derse çevirip yeni bir seri başlatacağız

Thomas Reis'in maç sonu değerlendirmesi:

Trabzonspor teknik direktörü Thomas Reis, UEFA Konferans Ligi 3. haftasında sahasında Bundesliga ekibi Freiburg'a 1-0 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından değerlendirmede bulundu. Karşılaşma bordo-mavili takımın başında aldığı ilk yenilgi olarak kayda geçti; Reis, maç sonu kendi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada maçın başlangıcında istedikleri performansı ortaya koyamadıklarını vurguladı.

"Çok acı ve 90 dakikanın geneline bakıldığında gereksiz bir mağlubiyet. Bir kez daha maça iyi giremedik. İlk dakikalar yeterince iyi değildi ve bunun gelecekte kesinlikle daha iyi olması gerekiyor. Kendi hatamızla yaptığımız bir kornerden gol yedik" dedi.

maçın dönüm noktaları:

Reis, maçın ilk bölümündeki sıkıntıların belirleyici olduğunu; takımın kendi hatası sonucu gelen kornerin golle sonuçlandığını özellikle işaret etti. İlk dakikalarda oyunun kontrolünü ele alamamalarının maçın gidişatını etkilediğini belirtti.

gelecek planı ve değerlendirme:

Teknik direktör, ikinci yarıda oyunun lehlerine çevrildiğini ve ekip olarak net bir gol fırsatı yakaladıklarını ifade etti: "İkinci yarıda oyunu tamamen lehimize çevirdik. Yüzde yüzlük bir gol şansımız vardı ancak maalesef değerlendiremedik." Reis, bu mağlubiyeti önlenebilir olarak nitelendirip, "Bu ilk yenilgimiz. Önlenebilirdi. Ama bundan güç alacağız, analizimizi yapacağız ve yeni bir seri başlatacağız" sözleriyle takımın bundan sonraki sürece nasıl bakacağını özetledi.

TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ THOMAS REİS, ALINAN MAĞLUBİYETİN KENDİLERİ ADINA ÖNLENEBİLİR OLDUĞUNU BELİRTEREK, "BU İLK YENİLGİMİZ. BUNDAN GÜÇ ALACAĞIZ, ANALİZİMİZİ YAPACAĞIZ VE YENİ BİR SERİ BAŞLATACAĞIZ" DEDİ.