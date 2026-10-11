Tilkiden kaçma manevrası kontrolü bozdu, zincirleme kaza: 1 yaralı

Nevşehir-Kayseri karayolu Göreme kavşağında meydana gelen kazada, yola çıkan bir tilkiye çarpmamak için yapılan manevra zincirleme bir çarpışmaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralandı ve üniteler sevk edildi.

Kaza nasıl gerçekleşti:

Edinilen bilgiye göre, 52 ABY 367 plakalı otomobilin sürücüsü Yusuf Y., önüne çıkan tilkiye çarpmamak için ani manevra yaptı. Bu esnada araç kontrolden çıkarak önünde seyreden 50 AFV 573 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil refüjdeki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Çarpışma sonucu 50 AFV 573 plakalı araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak sağlık personeline teslim edildi. Yaralıya olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Olay yerindeki güvenlik önlemleri alındı, trafik kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı ve olayın kesin nedenlerinin tespiti için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

NEVŞEHİR’DE YOLA ÇIKAN TİLKİYE ÇARPMAMAK İÇİN MANEVRA YAPAN OTOMOBİLİN BAŞKA BİR OTOMOBİLE ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN KAZADA 1 KİŞİ YARALANDI.