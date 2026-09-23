Tıp öğrencilerine stresin kaynağını tespit edip yönetme yolları anlatıldı

etkinlikte öne çıkanlar

Biruni Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Stres Yönetimi" etkinliğinde, Uluslararası Koçluk Federasyonu (ICF) akredite master ünvanlı profesyonel koç Berrin Demirezer tıp öğrencilerine stresin yalnızca olumsuz bir olgu olmadığını, doğru yönetildiğinde kişiyi harekete geçiren ve gelişimini destekleyen bir güç olabileceğini aktardı.

sağlıklı stres ile sağlıksız stres arasındaki fark:

Demirezer, stresi organizmanın engelleme, sıkışma veya eksiklik karşısında verdiği bir cevap olarak tanımlayarak, stres tepkisinin biyolojik ve fizyolojik karşılıkları olduğuna dikkat çekti. "Stresin kaynağını doğru tespit etmek ve yönetmek gerekiyor. Sağlıklı stres bize yol aldırır; sağlıksız stres ise düşünmemizi ve harekete geçmemizi zorlaştırır".

Konuşmada, sağlıklı stresin sınavlara hazırlanma, derse katılma ve hedef odaklı davranışları tetikleyerek kişiye ivme sağladığı; sağlıksız stresin ise düşünme ve uygun davranış geliştirme kapasitesini zayıflattığı vurgulandı.

düşünce biçiminin rolü ve geçmiş kaygıları:

Demirezer, düşünce biçiminin önemli bir stres kaynağı olduğunu belirterek geçmişe dair "keşkeler" ile geleceğe yönelik büyütülen kaygıların zihinsel yorgunluğa yol açtığını söyledi. "Geçmişe geri dönüp sınavdaki cevabınızı değiştirme ya da dün yaptığınız bir şeyi yeniden yaşama şansınız yok. Ancak yeni bir zaman diliminde aynı davranışı tekrarlamamak sizin için önemli bir kazanımdır."

Katılımcılara, henüz gerçekleşmemiş durumlarla ilgili kendilerini yıpratmamak ve stres kaynağını belirleyerek müdahale etmek gerektiği tavsiye edildi.

günlük alışkanlıklar, odaklanma ve fiziksel belirtiler:

Demirezer, uyku düzeni, dengeli beslenme, yeterli sıvı tüketimi ve zihinsel dinlenmenin stres dayanıklılığını artıran temel unsurlar olduğunu vurguladı. "Önemli olan yalnızca stres anında ne yaptığınız değil, stressiz zamanlarda nasıl yaşadığınızdır."

Sağlıksız stresin belirtileri arasında endişe, uykusuzluk, sürekli tetikte olma hali, duygu durum değişiklikleri ile baş, sırt, boyun ve omuz ağrıları ve mide-bağırsak yakınmaları sayıldı. Ders çalışırken odaklanmayı artırmak için dış uyaranları azaltmak; sözlü müzik yerine daha sakin enstrümantal parçalar tercih etmek gibi pratik öneriler paylaşıldı.

tıp eğitiminde stres yönetiminin önemi:

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı ve Radyasyon Onkolojisi Uzmanı Prof. Dr. Esra Kaytan Sağlam da tıp eğitiminin uzun, yoğun ve sorumluluk gerektiren bir süreç olduğunu belirterek öğrencilerin akademik bilgi kadar stresle baş etme ve kendini yönetme becerilerini de geliştirmeleri gerektiğini vurguladı. "Burada hedef stresi tamamen ortadan kaldırmak değil; onu tanımayı, kaynağını fark etmeyi ve doğru şekilde yönetebilmeyi öğrenmek olmalı".

Sağlam, baskı altında sağlıklı karar verebilen, iletişimini sürdürebilen ve zihinsel-bedensel dengesini koruyabilen hekimler yetiştirmenin tıp eğitiminin önemli amaçlarından biri olduğunu dile getirdi.

ULUSLARARASI KOÇLUK FEDERASYONU (ICF) AKREDİTE MASTER ÜNVANLI PROFESYONEL KOÇ BERRİN DEMİREZER.