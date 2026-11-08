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Tıraş makinesi anneden, kemer şakası arkadaşlardan: duygulu asker uğurlaması

Dörtyol'da Samet Şahin'i Çanakkale'ye uğurlayan aile, annesi Döne Şahin'in asker tıraşını yapması ve arkadaşlarının kemerle şınav şakasıyla duygulandı.

GİRİŞ: 08 Kasım 2026 - 09:27

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Tıraş makinesi anneden, kemer şakası arkadaşlardan: duygulu asker uğurlaması

uğurlama töreni:

Dörtyol ilçesi Konaklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa ve Döne Şahin çiftinin oğlu Samet Şahin, vatani görevini yerine getirmek üzere Çanakkale'ye uğurlandı. Aile tarafından düzenlenen törende yaklaşık 400 kişinin katıldığı bir mevlit ve asker yemeği verildi. Uğurlama sırasında hem neşeli hem hüzünlü anlar kayda geçti.

annenin tıraşı:

Tören öncesi kuafördeki anlarda öne çıkan karelerden biri, anne Döne Şahin'in oğlunun asker tıraşını kendisinin yapması oldu. Anne duygularını şöyle aktardı: "Oğlum, asker tıraşını benim yapmamı istedi. Makineyi elime aldım ve tıraş ettim. Çok güzel bir duyguydu. 20 yılı gözümde canlandırdım, doğduğu ve büyüdüğü". Bu anlar, törende duygu yoğunluğunu artırdı.

arkadaşların şakası ve vedanın tonu:

Samet'in arkadaşları uğurlama sırasında geleneksel bir şaka olarak kemerle şınav yaptırdı; bu görüntüler törene neşeli bir renk kattı. Anne ve ailenin rol aldığı tıraş sahnesi ise vedanın daha kişisel ve hüzünlü bir boyutunu ortaya koydu. Tören, komşuların ve yakınların bir araya geldiği, hem kahkahaların hem de duyguların paylaşıldığı bir uğurlama olarak kayıtlara geçti.

ANNE VE OĞLU

ANNE VE OĞLU

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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