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Tırlarda Schengen sorunu: Kapıkule ve Hamzabeyli'de tekrar eylem

Kapıkule ve Hamzabeyli'de tır sürücüleri, Schengen vize kısıtlamalarının çalışma koşullarına uymadığını belirterek eylem başlattı; sınır geçişleri durdu.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 11:10

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EDİTÖR: Serkan Varol

Tırlarda Schengen sorunu: Kapıkule ve Hamzabeyli'de tekrar eylem

Kapıkule ve Hamzabeyli'de sınır çıkışları durdu

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir araya gelen uluslararası tır sürücüleri, Avrupa ülkelerinin uyguladığı Schengen vize kısıtlamaları nedeniyle yeniden eylem başlattı. Sürücüler, yaptıkları basın açıklamasının ardından tırların Bulgaristan'a çıkışını durdurduklarını duyurdu.

Geçmişte benzer eylemler sonrasında gerçekleştirilen görüşmelerle geçişler kısa süreliğine yeniden başlamıştı; ancak sürücüler, aradan geçen zamana rağmen sorunlarına kalıcı bir çözüm getirilmediğini söyledi.

Sürücülerin talepleri:

Sürücüler, Schengen vizesinin sağladığı 60 veya 90 günlük kalış sürelerinin uluslararası taşımacılık yapan kişilerin çalışma şartlarını karşılamadığını vurguladı. Mesleklerinin turistlerle aynı kategoriye sokulmaması gerektiğini belirten temsilciler, taleplerini şu sözlerle özetledi: "Bizler turist değiliz, bizler turist vizesi almıyoruz." Yetkililerden, çalışma şartlarına uygun bir vize düzenlemesi yapılması için destek istediler.

Ticaret ve geçişlere etkisi:

Sürücüler, Türkiye'nin ithalat ve ihracat yükünü taşıyan taşımacılığın aksamasının sadece bireysel mağduriyet yaratmayacağını, aynı zamanda dış ticaret akışında aksamaya yol açacağını belirtti. Başta Bulgaristan sınırı olmak üzere Avrupa'ya çıkış yapmak isteyen çok sayıda tır sürücüsünün sınır kapılarından geri çevrildiği iddiası, eylemlerin tekrar yükselmesine neden oldu.

Yetkililerden kalıcı bir çözüm talep eden sürücüler, çalışmaların durmaması için vize uygulamalarında sektörün ihtiyaçlarını gözeten düzenlemeler yapılmasını istiyor. Sorunun giderilmemesi halinde taşımacılık akışında süregelen kesintilerin devam edebileceği vurgulanıyor.

KAPIKULE SINIR KAPISI&#039;NDA TIR SÜRÜCÜLERİ, SCHENGEN VİZE KISITLAMALARI NEDENİYLE MAĞDURİYET...

KAPIKULE SINIR KAPISI'NDA TIR SÜRÜCÜLERİ, SCHENGEN VİZE KISITLAMALARI NEDENİYLE MAĞDURİYET YAŞADIKLARINI BELİRTEREK YENİDEN EYLEM BAŞLATTI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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