Dolar 49,8328 +0,10%
Euro 55,4822 +0,21%
Bist 11.165,44 +0,13%
Altın Gram 6.502,85 -0,39%
EUR/USD 1,1138 +0,07%
Brent Petrol 111,68 +2,07%
--°

Titreşimli uyarı cihazı ile bebek bakımında güven duygusu Kahramanmaraş'ta engelli ailelere destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü aracılığıyla işitme engelli 16 aileye titreşimli bebek uyarı cihazı vererek bakım güvenliğini artırıyor.

GİRİŞ: 28 Ekim 2026 - 17:53

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Titreşimli uyarı cihazı ile bebek bakımında güven duygusu Kahramanmaraş'ta engelli ailelere destek

Titreşimli uyarı cihazı ile bebek bakımında güven duygusu

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, işitme engelli anne ve babaların bebek bakımını daha emniyetli hale getirmek üzere yürüttüğü destek çalışmalarını sürdürüyor. Proje, belediyenin sosyal hizmet anlayışı çerçevesinde ihtiyaç temelli çözümler üretmeyi amaçlıyor.

cihazın işleyişi ve aileye etkisi

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda teslim edilen cihaz, bebeğin ağlamasını algıladığında ışık ve titreşim sistemiyle anne ve babayı uyarıyor. Bu sayede işitme engelli ebeveynler, bebeklerinin ihtiyaçlarına daha hızlı ve güvenli şekilde müdahale edebiliyor. Son teslimatta desteği verilen ailenin bebeği 5 aylık olarak kaydedildi.

projenin kapsamı ve saha çalışmaları

Sosyal belediyecilik kapsamında başlatılan çalışmada bugüne kadar il genelinde 16 işitme engelli aileye cihaz desteği sağlandığı belirtildi. Belediye yetkilileri, engelli ve yaşlı bireylerin yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik saha çalışmalarının devam edeceğini duyurdu.

Projeyle hedeflenen, sadece teknoloji desteği vermek değil; aynı zamanda bakım süreçlerini kolaylaştırarak ailelerin günlük yaşamındaki riskleri azaltmak ve ebeveynlerin güven duygusunu pekiştirmektir. Belediyenin uyguladığı bu tür çözümler, yerel düzeyde ihtiyaç odaklı hizmet sunumunun örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İŞİTME ENGELLİ ANNE VE BABALARIN BEBEK BAKIMINI DAHA GÜVENLİ...

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, İŞİTME ENGELLİ ANNE VE BABALARIN BEBEK BAKIMINI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA SÜRDÜRDÜĞÜ “TİTREŞİMLİ BEBEK UYARI CİHAZI” PROJESİ KAPSAMINDA AİLELERE DESTEK VERMEYİ SÜRDÜRÜYOR.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Marmaris'te TCG I. İnönü ve TCSG-310 29 Ekim'de halka açılıyor
images

Isparta'da cumhuriyetin 103. yılı çelenk töreniyle kutlandı
images

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumlu...
images

Cumhurbaşkanlığı külliyesinde törenle karşılanan Tokayev, Erdoğan ile görüşecek

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Malatya'da sağanak dereleri taşırdı, Doğanşehir'de konteynerler sular altında kaldı

Marmaris'te TCG I. İnönü ve TCSG-310 29 Ekim'de halka açılıyor

Bodrum başkanı Tamer Mandalinci'den cumhuriyetin değerlerini güçlendirme çağrısı

Alanya Belediyespor farklı skorla son 16'ya yükseldi

TREND HABERLER

Kocaeli'de veriden hizmete: yapay zeka ile dijital belediyecilik

Kestel'de ezgiler buluşuyor: halk müziği korosu yeni döneme başlıyor

Selin ardından Üzümlü köylerinde hasar tespiti ve koordinasyon sürüyor

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

Pazaryeri'nde kurumlararası voleybolda eğitim müdürlüğü şampiyonluğu kazandı

Bursa'da trafikte başlayan kovalamaca kaza ve taşlı saldırıyla sonuçlandı

Emirhan Kayalıkları'nda cesaret ve güvenlik sınavı: 1.780 metreden 80 metrelik iniş