Togg pazarı düzenliyor, yabancı markaların fiyat baskısı geriliyor

Togg'un piyasa etkisi ve Batı'nın değerlendirmesi:

TOBB Otomotiv Meclisi Üyesi Fahrettin Batı, yerli otomobil Togg'un piyasadaki yabancı markaların yüksek fiyat politikasını frenlediğini söyledi. Batı, Togg olmasaydı vatandaşların diğer elektrikli araçları "en az yüzde 20-30 daha pahalıya" almak zorunda kalacağını savundu ve Çin kökenli bazı grupların araçları "en az 500-600 bin lira" daha pahalı satabileceğini belirtti.

Batı'ya göre Togg, fiyat rekabetini tetikleyerek tüketicinin lehine bir denge yarattı; bu durum hem sıfır hem de elektrikli araç pazarında fiyat baskısını sınırlıyor. Ayrıca devlet politikasının bu süreçte önemli bir rol oynadığını vurguladı.

Piyasadaki daralmanın nedenleri:

Batı, otomotiv sektöründeki daralmanın birden fazla faktöre bağlı olduğunu ifade etti. Öncelikli etken olarak yüksek banka faizleri gösterildi; bunun yanı sıra yukarı yönlü hareket eden altın ve diğer emtia fiyatları da tüketicinin birikimini mal alımına yönlendirmesini sınırlıyor. Batı, 2026 yılının beklentilerin altında kaldığını ve faizlerin düşmesiyle birlikte talebin toparlanabileceğini söyledi.

Sözlerine göre, Haziran ayına kadar piyasada durağanlık vardı; Temmuz ve Ağustos'ta sınırlı bir canlanma görüldü ama 2025'in aynı dönemine kıyasla hâlâ yaklaşık %25 daralma mevcut. Fiyat artışlarının ise geçen yıla kıyasla maksimum %5-10 bandında kaldığını belirtti.

Togg'un yeni modeli ve satış beklentileri:

Batı, Togg'un piyasaya sunacağı yeni modelin fiyat bandını 1 milyon 300 bin TL civarı olarak açıkladı ve bu aracın özellikle A ve B segmentindeki sıfır araç talebini etkileyerek Togg'a yönelimi artıracağını söyledi. Mevcut verilere göre ağustos ayı satışlarında Togg üçüncü sırada yer alırken, yeni modelle birlikte ileriki aylarda satışlarda birinci sıraya yerleşebileceği öngörüsü paylaşıldı.

Batı ayrıca bayilerin sıfır karla ya da düşük kar marjlarıyla kampanyalar düzenlediğini, dövizde sınırlı hareketliliğin fiyatların sabit kalmasını sağladığını ifade etti. Aksi bir döviz yükselişinde araç fiyatlarında ciddi artışların gündeme gelebileceğini belirtti.

Servis altyapısı ve piyasa öngörüleri:

Batı, Togg'un servis ve satış ağının güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı; araç sahiplerinin bakım, onarım ve yedek parça ihtiyaçları için farklı illere gitmek zorunda kalmaması için Türkiye genelinde acil servis ve satış ağının hızlıca kurulması çağrısında bulundu.

Piyasadaki daralmanın 2027'ye kadar devam edebileceğine dair uyarısını yineleyen Batı, yüksek mevduat faizlerinin insanların paralarını bankada tutmasına neden olduğunu ve bu durumun tüketimi geciktirdiğini söyledi. Bu çerçevede özellikle arsa, emlak ve otomobil gibi alanlarda fiyatların dip seviyede olduğunu, ihtiyacı olanların değerlendirme yapmasının doğru olacağını ekledi.

Sonuç olarak Batı, Togg'un mevcut konumunu hem fiyat dengesi hem de tüketici tercihlerinde etkili bir güç olarak tanımladı ve yeni model ile yerli otomobilin satışlarda üst sıralara yerleşeceği beklentisini korudu.

TOBB OTOMOTİV MECLİSİ ÜYESİ FAHRETTİN BATI, YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN PAZARDAKİ YABANCI MARKALARIN YÜKSEK FİYAT POLİTİKASINI FRENLEDİĞİNİ BELİRTEREK, "TOGG OLMASAYDI VATANDAŞLARIMIZ DİĞER ELEKTRİKLİ ARAÇLARI EN AZ YÜZDE 20-30 DAHA PAHALIYA ALACAKTI" DEDİ.