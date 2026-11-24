TOGÜ sağlık kampüsünde ulaşımı rahatlatacak 500 araçlık katlı otopark açıldı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) tarafından Üniversite Hastanesi bünyesinde tamamlanan katlı otopark, resmi törenle hizmete girdi. Proje, hastane çevresindeki park yoğunluğunu azaltmak ve kampüs içi ulaşımı düzenlemek amacıyla hayata geçirildi.

Projenin teknik özellikleri

Yeni otopark 6 bin 250 metrekare kapalı alana sahip olarak tasarlandı ve 500 araç kapasitesiyle hizmet verecek. Yetkililer, inşaatın yaklaşık 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlandığını belirtti.

Hedeflenen etkiler ve kullanıcı grupları

Katlı otoparkın, hastaneye gelen hastalar, hasta yakınları ve sağlık çalışanları için park sorununu hafifletmesi; çevredeki araç yoğunluğunu azaltarak kampüs içi ulaşımın daha düzenli hale gelmesine katkı sağlaması bekleniyor.

Açılışta konuşan TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, yatırımı ünitenin sağlık kampüsünde uzun süredir ihtiyaç duyulan bir eksikliğin giderilmesi bakımından önemli bulduğunu söyledi. Yılmaz, projenin yalnızca üniversiteye değil, Tokat genelinde sağlık hizmeti alan vatandaşlara da fayda sağlayacağını vurguladı.

AÇILIŞ TÖRENİNDE KONUŞAN TOGÜ REKTÖRÜ PROF. DR. FATİH YILMAZ, KATLI OTOPARKIN ÜNİVERSİTENİN SAĞLIK KAMPÜSÜNDE UZUN SÜREDİR İHTİYAÇ DUYULAN ÖNEMLİ BİR EKSİKLİĞİ GİDERECEĞİNİ BELİRTTİ.