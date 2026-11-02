Toka, çekirdek ve misina: seyrekteki veterinerlerin sıra dışı müdahaleleri

seyrek hayvan hastanesi: 7 gün 24 saat yoğun bakım ve cerrahi müdahale:

İzmir Büyükşehir Belediyesi Seyrek Hayvan Hastanesi, sadece kedi ve köpek değil yaban hayatı canlılarına kadar uzanan geniş bir hasta yelpazesiyle hizmet veriyor. Yılın 365 günü, üç vardiya halinde görev yapan ekipler, acil başvurular ve planlı operasyonlarla her gün onlarca cerrahi müdahaleyi sürdürüyor.

Hastanede öncelikli uygulamalar arasında kısırlaştırma operasyonları, kırık ve çıkık tedavileri ile yabancı cisim çıkarma işlemleri yer alıyor. Sahipsiz hayvanların tedavisi tamamlananlar ya alındıkları yere bırakılır ya da sahiplendirilerek sıcak yuvalara kavuşmaları hedefleniyor.

sıra dışı vakalar ve öne çıkan müdahaleler:

Veteriner Hekim Oğuz Emre Özlülerden tarafından aktarılan vakalar arasında, bir kedinin midesinden ipiyle birlikte yaklaşık 40 santimetrelik kadın tokası çıkarılması dikkat çekiyor. Ekipler, kedinin muhtemelen duyarlı bir vatandaş tarafından eve alındığını ve tokayı yutmuş olabileceğini değerlendiriyor. Cerrahi müdahale ile tokaya ulaşılmış ve hayvanın sağlığı güvence altına alınmış.

Aynı merkezde başka bir kedinin bağırsaklarından kayısı çekirdeği çıkarılırken, mesanesinde büyük bir taş tespit edilen bir hasta da ameliyat edildi. Hastanedeki röntgen ve ileri görüntüleme olanakları sayesinde erken teşhisle cerrahi planlamalar yapılabiliyor.

yaban hayatı ve farklı türlerde müdahaleler:

Seyrek Hayvan Hastanesi sadece evcil hayvanlarla sınırlı kalmıyor. Bir karabatak vakasında balıkla birlikte yutulan misina nedeniyle mideden iki misina ucu çıkarıldı. Ayrıca ön bacağında ateşli silah yaralanması bulunan bir kedide kurşun çıkarma operasyonu, diyafram fıtığı olan vakalarda ise kapalı ve açık cerrahi uygulamalar gerçekleştirildi.

Hastane bünyesinde yürütülen çalışmaların yoğunluğu, sadece ortopedi alanında günde yaklaşık 10 ameliyat yapılmasıyla da ortaya çıkıyor. İlk muayene, gerekli tetkikler ve ameliyat sonrası bakım süreçleri kurum koordinasyonuyla yürütülüyor.

hedef: hayvan refahını yükseltmek:

Özlülerden, veterinerlik mesleğinin temel motivasyonunu canlılara yardım etmek olarak özetliyor ve kurumun imkanlarını artırarak hizmet vermeye devam edeceğini belirtiyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Dairesi Başkanlığı çatısı altındaki ekipler, doğayı ve kent yaşamını paylaşan canlıların refahını yükseltmeyi amaçlıyor.

Erken müdahale, doğru görüntüleme ve deneyimli cerrahi ekiplerin bir araya gelmesi, sıra dışı vakalarda bile olumlu sonuç alınmasını sağlıyor. Seyrek Hayvan Hastanesi yetkilileri, toplumun duyarlılığı ve veteriner hizmetlerinin koordinasyonuyla daha fazla canlının yaşamının kurtarılabileceğine vurgu yapıyor.

KEDİNİN MİDESİNDEN İPİYLE BİRLİKTE YAKLAŞIK 40 SANTİMETRELİK KADIN TOKASI, BAŞKA BİR KEDİNİN BAĞIRSAKLARINDAN KAYISI ÇEKİRDEĞİ ÇIKARILDI.