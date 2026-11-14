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Toplumda erken tanı ön plana çıktı: Çanakkale'de diyabet farkındalığı eğitimi

Çanakkale'de düzenlenen Diyabet Haftası eğitiminde gönüllülere diyabetin risk faktörleri, korunma yolları ve erken tanının önemi anlatıldı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:28

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EDİTÖR: Serkan Varol

Toplumda erken tanı ön plana çıktı: Çanakkale'de diyabet farkındalığı eğitimi

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde farkındalık çalışması:

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'nde, Diyabet Haftası kapsamında D’AN Dönüşüm Hareketi, Fikir ve Gönül Birliği Atölyesi üyeleri ile Kızılay gönüllülerine yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışması düzenlendi. Eğitimler, hastanenin Diyabet Eğitim Hemşireleri tarafından gerçekleştirildi ve 2026 yılının teması olan "Diyabeti Erken Fark Et" çerçevesinde planlandı.

Eğitimin içeriği:

Eğitimlerde; diyabetin risk faktörleri, Tip 2 diyabetten korunma yolları ve erken tanının önemi ayrıntılı şekilde ele alındı. Katılımcılara uygulamalı bilgilendirme sağlanırken, etkinlik kapsamında diyabet risk testi uygulandı ve parmak ucu kan şekeri ölçümleri gerçekleştirildi. Katılımcıların soruları cevaplandırılarak günlük yaşamda dikkat edilmesi gereken noktalar vurgulandı.

Başhekim'in vurguları:

Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Keser, diyabetle mücadelede erken tanı ve farkındalığın önemine dikkat çekti. Keser, şu ifadeleri kullandı: "Diyabet, erken dönemde fark edilmesi ve doğru yaşam alışkanlıklarının benimsenmesiyle kontrol altına alınabilen bir hastalıktır. Toplumda diyabet bilincinin artırılması, risk faktörleri konusunda farkındalık oluşturulması ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarının teşvik edilmesi büyük önem taşımaktadır. Hastanemiz olarak koruyucu sağlık hizmetleri kapsamında toplum sağlığını destekleyen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz."

Gerçekleştirilen etkinliklerle amaç, toplumda diyabet farkındılığını artırmak ve hastalığın erken dönemde tespit edilmesine katkı sağlamak olarak açıklandı. Düzenlenen eğitimler, yerel gönüllü gruplarının bilgilendirilmesi ve koruyucu sağlık uygulamalarının yaygınlaştırılması yönünde atılmış bir adım olarak değerlendirildi.

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ’NDE DİYABET HAFTASI ÇERÇEVESİNDE D’AN DÖNÜŞÜM...

ÇANAKKALE MEHMET AKİF ERSOY DEVLET HASTANESİ’NDE DİYABET HAFTASI ÇERÇEVESİNDE D’AN DÖNÜŞÜM HAREKETİ VE FİKİR VE GÖNÜL BİRLİĞİ ATÖLYESİ ÜYELERİNE VE KIZILAY GÖNÜLLÜLERİNE YÖNELİK DİYABET FARKINDALIĞI EĞİTİMİ DÜZENLENDİ.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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