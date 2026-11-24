Lider Çocuk Tarım Kampı eğitimleri Menteşe Atatürk İlkokulu'nda başladı

Muğla'da yürütülen Lider Çocuk Tarım Kampı uygulaması kapsamında ilkokul öğrencilerine yönelik okul içi eğitimlerin ilk aşaması tamamlandı. Program, Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirildi.

Eğitime katılan yetkililer ve uygulayıcılar:

Programa Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Levent Uyan katıldı. Eğitimler, şube teknik personelleri Nezahat Omak ve Emine Şirin tarafından Menteşe Atatürk İlkokulu 4/A sınıfı öğrencilerine verildi.

Eğitimin içeriği:

Verilen eğitimlerde Çocuk, Kadın ve İklim temaları ele alınırken öğrencilere tarımın önemi, doğal kaynakların korunması, iklim değişikliğiyle mücadele, çevre bilinci ve sıfır atık uygulamaları hakkında bilgiler aktarıldı.

Programda, çocukların küçük yaştan başlayarak tarım, doğa ve çevre konularında bilinç kazanmasının hedeflendiği vurgulandı. Eğitimin odak noktası, günlük yaşama aktarılabilecek bilgi ve tutumların kazandırılmasıdır.

Amaç ve sürdürülebilirlik:

Lider Çocuk Tarım Kampı uygulamasıyla, çocukların tarıma, doğaya ve çevreye yönelik farkındalıklarının artırılması amaçlanıyor. Eğitim ve etkinliklerin sürdürüleceği belirtilirken, sürdürülebilir yaşam ve doğal kaynakların korunmasının önemi bir kez daha öne çıkarıldı.

MUĞLA’DA ‘LİDER ÇOCUK TARIM KAMPI’ EĞİTİMLERİ BAŞLADI