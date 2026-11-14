Dolar 50,3447 +0,12%
Euro 55,4947 -0,22%
Bist 11.842,82 +1,51%
Altın Gram 6.290,44 +0,03%
EUR/USD 1,1028 -0,29%
Brent Petrol 95,84 +0,02%
--°

Toprağın sırları gençlikle buluştu: Deydaa kampında uygulamalı toprak eğitimi

Sinop Üniversitesi öğrencileri 'Dönüşen Toprak, Yeşeren Gençlik' projesi kapsamında Gerze'de Deydaa Kampı'nda kompost, malçlama ve tohum atölyeleri yaptı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:17

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Toprağın sırları gençlikle buluştu: Deydaa kampında uygulamalı toprak eğitimi

Etkinlik ve amaçları:

Sinop Üniversitesi Ayancık Meslek Yüksekokulu Kapsayıcı Eğitim Kulübü tarafından yürütülen Dönüşen Toprak, Yeşeren Gençlik projesinin ikinci etabı, Gerze ilçesi Yaykıl köyünde bulunan Deydaa Ekolojik Kampında gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin doğanın döngülerini yerinde gözlemlemesi ve toprağın sürdürülebilir kullanımına dair uygulamalı bilgi edinmesi amacıyla düzenlendi.

Atölyeler ve uygulamalar:

Program kapsamında düzenlenen Yaşayan Toprak ve Kompost atölyesinde organik atıkların toprağa dönüşümü adım adım gösterildi. Öğrenciler, kompost yapımının püf noktalarını uygulayarak organik materyallerin nasıl değerlendirileceğini öğrendi.

Etkinlikte ayrıca malçlama uygulamalarına yer verildi; toprak neminin korunması, mikroorganizmaların desteklenmesi ve kuraklıkla mücadele amacıyla kullanılan farklı malçlama yöntemleri katılımcılara tanıtıldı ve sahada uygulandı.

Katılımcılar, düzenlenen tohum topu atölyesinde kendi tohum toplarını hazırladı; hazırlanan topların doğal alanlara bırakılarak bitki örtüsüne katkı sağlaması hedeflendi.

Gençlerin kazandıkları:

Doğayla iç içe yürütülen etkinlikte öğrenciler hem teorik hem de pratik bilgi edindi. Program, çevre bilincinin güçlendirilmesine, doğal kaynakların korunması, organik atıkların geri dönüşümü ve sürdürülebilir tarım uygulamalarına dair deneyim kazanılmasına odaklandı.

Katılımcılar, toprağın ekosistem içindeki rolünü yerinde gözlemleyerek uygulamalı öğrenme fırsatı buldu ve hazırladıkları uygulamalarla doğaya katkı sağlamaya hazır hale geldi.

SİNOP ÜNİVERSİTESİ AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU KAPSAYICI EĞİTİM KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ, YÜRÜTTÜKLERİ...

SİNOP ÜNİVERSİTESİ AYANCIK MESLEK YÜKSEKOKULU KAPSAYICI EĞİTİM KULÜBÜ ÖĞRENCİLERİ, YÜRÜTTÜKLERİ PROJE KAPSAMINDA GERZE İLÇESİNDEKİ DEYDAA EKOLOJİK KAMPI’NDA DOĞAYLA İÇ İÇE UYGULAMALI EĞİTİM ETKİNLİĞİ GERÇEKLEŞTİRDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Aileyi merkeze alan panelde gençlerle iletişim ve nüfus eğilimleri tartışıldı
images

Diyabetin sessiz tahribatı: damarlar, kalp, böbrekler ve sinirler risk altında
images

Ulus’ta dayanışma günü: 7 saatte 70 ünite kan bağışı
images

Lodosun dinmesiyle Bakırköy sahilinde kartpostallık anlar

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Emekli öğretmenin öncülüğündeki kadın kooperatifi 10 bin metrekarelik serada üretime hazırlanıyor

Mezuna kalan BursaKart ile üniversite hazırlığına ulaşım desteği

Tavşanlı'da kavşakta çarpışma: iki kişi yaralandı

KBÜ ev sahipliğinde sca’26: akıllı şehirlerde etik, güvenlik ve dijital ikiz gündemi

TREND HABERLER

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Kartepe'de kasımın erken karı aileleri zirveye taşıdı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Bursa firmaları Afrika pazarına ortak üretim ve teknolojiyle açılıyor

Çöken yönetim krizi çalışanlara faturayı kesti: Elazığ Özel Medikal Hospital'de ikinci eylem