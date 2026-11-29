Toprakta gelecek arayışı: çocuklar sürdürülebilir tarımı deneyimledi

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iklim ve sürdürülebilirlik eğitimleri çerçevesinde düzenlenen programda 20 dördüncü sınıf öğrencisi, İzmir Tarımı Geliştirme Merkezi (İZTAM)’da toprağın ve tohumun yaşam için önemini uygulamalı olarak öğrendi. Etkinlikte çocuklar, oyunlarla bilgilerini pekiştirirken modern tarım uygulamalarını yerinde gözlemleme fırsatı buldu.

Eğitim programı ve iş birliği:

Yerelde İklim Eylemi ve Çocuk Sempozyumu kapsamında gerçekleştirilen program, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürlüğü ile Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV) ve Sürdürülebilirlik Eğitimleri Planlama Komisyonu iş birliğiyle düzenlendi. TEGV’den 5 gönüllü desteğiyle yürütülen çalışmaya katılan öğrenciler, iki saat süren etkinlikte hem teorik bilgiyi hem de uygulamayı deneyimledi. Sürdürülebilirlik ekipleri, 2026-2027 eğitim yılında sivil toplum kuruluşlarıyla daha geniş kapsamlı iş birlikleri hedeflediklerini aktardı.

Atölyeler, tohum ekimi ve toprağın rolü:

Programın atölye bölümünde çocuklara toprağın oluşumu, ekosistemdeki rolü ve canlı yaşamı için taşıdığı önem anlatıldı. Katılımcılar tohumun gelişimi için gerekli olan su, toprak, güneş ve hava koşullarını öğrendi, farklı tohumları tanıma çalışmaları yaptı ve kendi saksılarına tohum ekerek bitki yetiştirmenin ilk adımını deneyimledi. Eğitmenler, toprağın su döngüsüne, besin üretimine ve iklim değişikliğiyle mücadeleye katkısını vurguladı; öğrenciler ise gıdaların yüzde 95’inin doğrudan veya dolaylı olarak topraktan elde edildiğini öğrendi.

Tarım teknolojileri ve sürdürülebilir uygulamalar:

İZTAM serasında gerçekleştirilen gezide çocuklar, topraksız ve dikey tarım sistemlerini yerinde inceleme şansı buldu. Farklı yetiştirme düzeneklerinde bitki üretiminin nasıl değiştiğini gözlemleyen öğrenciler, modern tarım teknolojilerinin sürdürülebilir üretime katkısını gözlemlediler. Seralarda yapılan gösterimler, tarımın geleceğine dair somut bir bakış sundu.

Program kapsamında merkezin sürdürülebilirlik uygulamaları da tanıtıldı. Çocuklar güneş panelleri ve yağmur suyu toplama sistemleri hakkında bilgi aldı; su tasarrufu ve yenilenebilir enerji uygulamalarının çiftlik ölçeğinde nasıl işlediğini gördü. Ziyaret sırasında arı oteli de incelendi; öğrenciler tozlaştırıcı canlıların biyolojik çeşitlilikteki rolünü öğrenirken merkezin erken uyarı sistemleri gibi doğayla uyumlu teknolojilerini de yakından tanıdı.

Etkinlik, çocukların doğaya dair merakını canlandırmayı ve sürdürülebilir tarım konusunda farkındalık oluşturarak yerel düzeyde iklim eylemine katkı sağlamayı amaçladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür uygulamalı eğitimlerin devam edeceğini ve daha fazla öğrenciye ulaşılacağını belirtti.

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NİN İKLİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA İZMİR TARIMI GELİŞTİRME MERKEZİ’NDE (İZTAM) BULUŞAN 20 ÇOCUK, TOPRAĞIN VE TOHUMUN YAŞAM İÇİN ÖNEMİNİ UYGULAMALI ETKİNLİKLERLE ÖĞRENDİ.