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Topraktan gelen miras: çocuklar çömlek yaparak öğrendi

Bandırma Fatih İlkokulu 4/B öğrencileri, 'Köklerden Geleceğe' atölyesinde Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş ve Seramik Öğretmeni Kerem Tan'la çömlek yaptı.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 09:29

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EDİTÖR: Ayşe Şen

Topraktan gelen miras: çocuklar çömlek yaparak öğrendi

uygulamalı atölye deneyimi:

Bandırma Fatih İlkokulu 4/B sınıfı öğrencileri, "Köklerden Geleceğe" temalı etkinlik kapsamında geleneksel çömlekçilik sanatını uygulamalı olarak öğrendi. Etkinlik, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Erdem-Değer-Eylem yaklaşımına paralel olarak vatanseverlik ve estetik değerlerini pekiştirmeyi hedefledi.

atölyenin işleyişi:

Sınıf Öğretmeni Deniz Altıntaş ile Seramik Öğretmeni Kerem Tan rehberliğinde yürütülen atölyede öğrenciler, çömlek yapımını adım adım deneyimledi. Hamurun hazırlanmasından temel form verme tekniklerine kadar uygulamalı çalışmalar yapıldı; çocuklar teoriyi doğrudan pratiğe dönüştürme fırsatı buldu.

eğitsel kazanımlar:

Etkinlik, öğrencilerin el becerilerini geliştirmesinin yanı sıra kültürel mirasımızın bir parçası olan geleneksel el sanatlarına dair farkındalık oluşturdu. Çalışmanın amaçları arasında mirasın gelecek nesillere aktarılması, estetik duyunun güçlendirilmesi ve somut öğrenme deneyimleriyle değerlerin içselleştirilmesi yer aldı.

Okul yönetimi ve öğretmenler, benzer uygulamaların sürekliliğinin sağlanmasının çocukların hem kişisel gelişimine hem de toplum bilincine katkı sunacağını belirtti. Öğrenciler için hazırlanmış bu tür atölyeler, kültürel birikimi yaşatarak öğrenmeyi daha kalıcı kılıyor.

ÖĞRENCİLER ÇÖMLEKÇİLİK SANATINI YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENDİ

ÖĞRENCİLER ÇÖMLEKÇİLİK SANATINI YAPARAK YAŞAYARAK ÖĞRENDİ

Ayşe Şen

Ayşe Şen

 Eğitim Editörü

ÖSYM ve MEB sınav duyuruları, tercih rehberleri ve akademi dünyasındaki gelişmeleri güncel olarak sunan eğitim editörü.

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