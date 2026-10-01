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Torbalı’da kazan patlaması: İki Metal fabrikasında 3 işçi yaralandı

Torbalı Subaşı Mahallesi'ndeki İki Metal fabrikasında dev kazanın patlaması sonucu 2'si ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı, jandarma soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 01 Ekim 2026 - 12:55

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Torbalı’da kazan patlaması: İki Metal fabrikasında 3 işçi yaralandı

Torbalı’da dev kazanın patlaması fabrikanın üretimini sekteye uğrattı:

İzmir’in Torbalı ilçesinde bu sabah saat 10.00 sıralarında metal tozu üretimi yapan İki Metal fabrikasında büyük çaplı bir kaza yaşandı. Fabrikanın dev kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı; olay sırasında 2’si ağır olmak üzere 3 işçi yaralandı. Patlama anında büyük bir gürültü duyulurken, çevrede kısa süreli panik yaşandı.

olaya müdahale ve yaralıların durumu:

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ambulanslarla yaralı işçiler çevre hastanelere kaldırıldı. İlk belirlemelere göre iki çalışanın durumunun ağır olduğu, üçüncü kişinin ise yaralı olduğu bildirildi. Olayın yaşandığı fabrikada alüminyum, çinko ve bakır tozları üretimi yapıldığı kaydedildi.

soruşturma ve ilerleyen süreç:

Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme başlattı; patlamanın nedeni henüz tespit edilemedi. Resmi soruşturma sürerken, iş güvenliği ve üretim süreçlerine ilişkin detaylı tespitlerin yapılacağı bildirildi. Olayla ilgili gelişmelerle ilgili yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.

Torbalı&#039;da fabrika kazanı patladı: 3 işçi yaralı

Torbalı'da fabrika kazanı patladı: 3 işçi yaralı

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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