Toroslar beyaza büründü, Adana serinliğe kavuştu

Toroslar beyaza büründü:

Adana'da yüksek kesimlere yağan kar, Toros Dağları'nı beyaza bürürken kent merkezinde hissedilir bir soğuma yaşandı. Yaz aylarında sıcaklıkların 50 dereceye kadar çıktığı bölgede, kısa süre önce sıcaklıklar 30 derece civarına seyretmesine karşın dağlara kar yağmasıyla birlikte gündüz 18-20, gece ise 6 dereceye kadar geriledi.

dağlardaki görüntü ve iklim etkisi:

Toros Dağları'nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, kent merkezini çevreleyen sıradağları beyaza boyadı. Dağlardaki kar örtüsü ve Seyhan Baraj Gölü'nün birleştiği manzara, görenleri hayran bırakan bir görünüm sundu. Bu soğuk hava dalgası, dağlardaki karın etkisiyle Çukurova'ya kadar hissedildi.

vatandaşların tepkileri ve manzara izleme:

Gün boyunca serinleyen hava, Adanalıları aylar sonra daha rahat bir havayla buluşturdu. Göl kenarına gelenler beyaza bürünen Toroslar ile Seyhan Baraj Gölü'nün oluşturduğu manzarayı izleyerek fotoğraf çekti ve anın tadını çıkardı.

Göl kenarında manzarayı izleyen Muhittin Yıldırım şunları söyledi: "Dün dağlara kar yağdı ama bugün güzel bir hava var. Mis gibi, gel de oturma burada şimdi. Bundan sonra akşamları ve sabahları soğuk olur. Adana'da gün doğarsa yaz, bulut olursa kış olur. Dağlardaki karın soğuğu Çukurova'ya vuruyor".

Enes Çolak ise, "Toros Dağları'na kar yağınca Adana serinledi. Şimdiye kadar çok sıcaktı. Durduğumuz yerde terliyorduk. Ama şimdi dağlara kar yağınca Adana buz gibi oldu" dedi.

Toroslar beyaza büründü, sıcaklık 6 dereceye düştü