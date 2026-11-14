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Toroslar'da mahalle trafiği sıcak asfaltla rahatlıyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Toroslar'da Akbelen ve Kepirli mahallelerinde Toroslar Caddesi, 84054 Sokak ve 1.200 metrelik yolu sıcak asfaltla yeniledi.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 10:09

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EDİTÖR: Aslı Han

Toroslar'da mahalle trafiği sıcak asfaltla rahatlıyor

çalışmanın kapsamı:

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Toroslar ilçesinde yol yapım, bakım ve onarım faaliyetlerini sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda, Akbelen Mahallesi'nde yer alan Toroslar Caddesi ile bölgenin önemli güzergahlarından 84054 Sokak (Pazar Sokağı) sıcak asfalt ile kaplandı.

Kepirli Mahallesi'nde de mahalle sakinlerinin talepleri doğrultusunda yürütülen çalışmada, yolun 1.200 metrelik bölümü sıcak asfaltla yenilendi ve tamamlanan kesimlerde yol çizgileri çekilerek ulaşım daha düzenli hale getirildi.

mahalle sakinleri ve esnafın değerlendirmesi:

Gerçekleştirilen altyapı ve üstyapı yenilemeleri, mahalle sakinleri ile esnaf tarafından memnuniyetle karşılandı. Yapılan çalışmaların özellikle yağmur sonrası birikintileri azalttığı, yaya ve araç trafiğinde güvenliği artırdığı aktarıldı.

Akbelen Mahalle Muhtarı Merve Meral İnce Oğuz, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: 'Toroslar Caddesi’nde taleplerimiz doğrultusunda Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’ndan bu hizmeti alıyoruz. Güzel bir çalışmayla ekiplerimiz hızlı bir şekilde çalışıyorlar.'

Belediye ekipleri, ilçenin farklı mahallelerinde benzer çalışmaları sürdüreceklerini belirterek, ulaşım konforunu artırmayı ve yolların kullanım ömrünü uzatmayı hedeflediklerini ifade etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOROSLAR İLÇESİNDE YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI...

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, TOROSLAR İLÇESİNDE YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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