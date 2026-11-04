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Torununun merakıyla başlayan koleksiyon antika tezgâhında ek gelire dönüştü

Torununun merakıyla başlayıp antika pazarında tezgâh açan Muammer Ay, 2 bini aşkın tespihle ek gelir sağlıyor; alım satımda uyarıyor.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:57

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Torununun merakıyla başlayan koleksiyon antika tezgâhında ek gelire dönüştü

Kütahya'da tespih koleksiyonundan tezgâha:

Kütahya'da yaşayan emekli Muammer Ay'ın tespih tutkusu, torununun ilgi göstermesiyle başladı. Başlangıçta tespih çekmeyen Ay, torununun ısrarıyla ürünleri incelemeye ve zamanla satın almaya başladı. Biriktirdiği tespih sayısı 2 bini aşkıne ulaşınca antika pazarında tezgâh açmaya karar verdi ve hobi olarak başladığı uğraşıyı ek gelir kaynağına dönüştürdü.

Ay, antika pazarında tespih alıp satmaya başladıktan sonra bu işi aile bütçesine katkı sağlayacak şekilde sürdürdüğünü söylüyor. Satışlara başlamasıyla alım satım işi sürekli bir uğraşa dönüştü; ancak Ay yüksek fiyatlı ürünleri alıp satma niyetinde olmadığını, daha çok orta fiyatlı ve koleksiyonluk parçalarla ilgilendiğini belirtiyor.

tespihin işlevleri ve Ay'ın satış yaklaşımı:

Ay, tespihin yalnızca bir aksesuar olmadığını, farklı amaçlarla kullanıldığını vurguluyor: bazıları için ibadet sonrası dua etmenin parçası, kimileri için sabır ve rahatlama aracı, bazıları içinse hobi. Ayrıca tespihin parmak uçlarına masaj amacıyla da kullanıldığını ifade ediyor. Koleksiyonculuk gündeme girdikçe tespihlere olan ilginin farklı bir boyut kazandığını ekliyor.

Satış politikasında Ay, ürünleri 150 liradan başlayıp bin liraya kadar sunduğunu, yüksek kâr peşinde olmadığını ve genellikle maliyetin üzerine %15 ila %20 civarında kâr eklediğini belirtiyor. Amacı hem hobisini sürdürmek hem de aile bütçesine katkı sağlamak; bu yüzden müşterilerine uygun fiyatlar sunmaya özen gösterdiğini söylüyor.

malzeme, yaş ve piyasa uyarıları:

Ay, tespih piyasasında fiyat ve dönem konusunda yanlış bilgilendirilmelerin sık görüldüğünü, aynı ham maddeden yapılmış tespihlerin farklı satıcılar tarafından farklı fiyatlarla satılabildiğini aktarıyor. Piyasa örnekleri vererek, bazı tespihlerin gerçek değerlerinin çok üzerinde fiyatlara çıkarıldığını söylüyor; başlıklar arasında yer alan bir ifadeyle "500 liralık tespih 15 bin liraya satılabiliyor" iddiasına dikkat çekiyor ve bir müşterinin 500 lira değerindeki malzeme için 13 bin 500 lira ödediğini aktarıyor.

Malzeme ve yaşın tespihin değerini belirlemede kritik olduğuna işaret eden Ay, piyasada sıkça karşılaşılan hatalı bilgilerin tüketicileri mağdur edebileceğini belirtiyor. Özellikle bakalit gibi malzemelerin tarihlendirilmesinde yanıltıcı görünümler olabildiğini, sıkma türü tespihlerin endüstriyel malzemelerden üretildiğini ve zamanla renk değişikliği gibi özellikler gösterebileceğini ifade ediyor. Bu tür özelliklerin tek başına bir tespihin Osmanlı dönemine ait olduğunu kanıtlamayacağını vurguluyor.

Gerçek tarihî değerin belirlenmesinde malzeme ve geçmişin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini söyleyen Ay, örnek olarak kuka, fildişi ve doğal reçineden yapılan damla tespihleri gösteriyor. Alışveriş yapacaklara ise özellikle ilk kez alanların yüksek fiyatlı ürünlere yönelmeden önce araştırma yapmaları ve tespih konusunda deneyimli kişilerden görüş almalarının önemini hatırlatıyor.

Ay, vatandaşların yalnızca satıcının beyanına güvenmemesi gerektiğini, ürünün geçmişi ve malzemesi hakkında verilen bilgilerin bağımsız kaynaklardan doğrulanmasının muhtemel mağduriyetleri önleyeceğini söylüyor ve bilinçli alışverişin önemine dikkat çekiyor.

Kütahya&#039;da tespih merakı ek gelir kapısına dönüştü

Kütahya'da tespih merakı ek gelir kapısına dönüştü

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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