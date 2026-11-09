Trabzon'da dört ilçede eş zamanlı şehit anması düzenlendi

Trabzon'da dört ilçede anma programları:

Trabzon'un Akçaabat, Ortahisar, Araklı ve Sürmene ilçelerinde, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Trabzon Şubesi tarafından eş zamanlı anma programları gerçekleştirildi. Etkinlikler, şehitlerin şehadet yıl dönümlerinde düzenlenen törenlerle kabirleri başında devam etti.

Şehitler kabirleri başında anıldı:

Programlarda Erol Kalkışım, Ercan Aygün, Murat Altuntaş ve Yaşar Soytürk mezarları başında dualarla anıldı. Törenlerde Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve şehitlerin anıları yerel topluluk önünde yad edildi.

Katılımcılar ve derneğin mesajı:

Anma törenlerine şehit aileleri, gaziler, ilçe protokolü, kamu kurumlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dernek tarafından yapılan açıklamada, şehitlerin hatıralarını yaşatmanın ve ailelerine ile gazilere sahip çıkmanın önemi vurgulanarak, programa katılanlara teşekkür edildi.

TRABZON’UN AKÇAABAT, ORTAHİSAR, ARAKLI VE SÜRMENE İLÇELERİNDE EŞ ZAMANLI DÜZENLENEN ANMA PROGRAMLARINDA DÖRT ŞEHİT KABİRLERİ BAŞINDA DUALARLA ANILDI.