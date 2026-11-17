Ortahisar'da antik bir liman ortaya çıktı:

Trabzon'un Ortahisar ilçesi Pazarkapı Mahallesi'nde, Kadınlar Hali Pazarı yapımı sırasında açığa çıkan kalıntıların yapılan arkeolojik incelemelerle antik döneme ait bir liman alanına ait olduğu belirlendi. Alanda yürütülen kazı ve restorasyon çalışmalarında Roma, Bizans, Komnenos ve Osmanlı dönemlerine ait izler saptandı.

Keşif ve restorasyon süreci:

Anıtlar Kurulu ile koordineli yürütülen çalışmalar sonucunda, gemilerin yanaştığı bölgeyi sınırlayan yaklaşık 150 metre uzunluğunda çift taraflı bir sur duvarı gün yüzüne çıkarıldı. Restorasyon kapsamında duvarların derzleri yenilenirken enjeksiyon işlemleri gerçekleştirildi ve üst kısımlarda renklendirme ile eskitme uygulamaları yapılarak suya karşı koruyucu kaplama imalatı tamamlandı. Sur duvarına bitişik konumdaki, en kuzeyde yer alan bir burçta ise göçme riski olan yapının güçlendirme çalışmaları sürüyor.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Öztürk, bölgedeki incelemelerde farklı dönemlere ait yapı ve buluntuların ortaya çıktığını, kazı ilerledikçe nitelikli yapıların gün yüzüne çıktığını belirtti. Öztürk, çalışmanın Anıtlar Kurulu ile planlandığı biçimde yürütüldüğünü ve koruma öncelikli müdahalelerin gerçekleştirildiğini vurguladı.

İkinci etap: derin kazı ve değerlendirme:

İhaleye çıkarılan ikinci etap çalışmalarında, sur duvarına dik konumda çeşitli duvar bölümleri tespit edildi. Bu yapıların geçmiş dönemlere ait odacıklar olabileceği tahmin ediliyor; bu bölümlerin gün ışığına çıkarılması için 8 metre derinliğinde bir kazı planlandı. Kazı tamamlandıktan sonra akademisyenlerle yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda alanın niteliği ve kullanım geçmişi daha net bir şekilde belirlenecek.

Kazılarda bulunan sikkeler ve zeytinyağı küpleri Müze Müdürlüğü'ne teslim edilerek koruma altına alındı. Bu buluntular, limanın dönemin ticaret hareketliliğine ilişkin doğrudan kanıtlar sunuyor.

Sergileme ve halka açma planları:

Çalışmalar tamamlandığında tarihi alanın çelik taşıyıcılarla güçlendirilerek bir seyir terasına dönüştürülmesi hedefleniyor. Proje kapsamında peyzaj düzenlemesi, aydınlatma ile bilgilendirme panoları yerleştirilecek ve alanda yer alacak açıklayıcı anekdotlarla ziyaretçilere limanın tarihsel bağlamı aktarılarak bölge kültürel bir açık hava mekânına çevrilecek.

Öztürk, sur duvarı üzerindeki güçlendirme ve temizleme işlerinin titizlikle yapıldığını, kazıdan çıkan buluntuların Müze Müdürlüğü ile birlikte muhafaza edildiğini ve alanın güvenli bir biçimde halka sunulacağını belirtti. Yapılacak ikinci etap kazı ve akademik değerlendirmeler ile limanın kullanım biçimi ve dönemselliğine dair ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

Projeyle birlikte, Trabzon kent merkezindeki bu arkeolojik alanın hem koruma altına alınması hem de yerli ve yabancı ziyaretçilere açılması amaçlanıyor; böylece bölgenin dört farklı medeniyete ev sahipliği yapan geçmişi somut kalıntılarla görünür hale gelecek.

TRABZON'DA KADINLAR HALİ PAZARI'NIN YAPIMI SIRASINDA ORTAYA ÇIKAN TARİHİ KALINTILARIN, ANTİK DÖNEME AİT BİR LİMAN OLDUĞU BELİRLENDİ. ROMA, BİZANS, KOMNENOS VE OSMANLI DÖNEMLERİNE AİT İZLER TAŞIYAN ALANDA YAKLAŞIK 150 METRE UZUNLUĞUNDAKİ ÇİFT TARAFLI SUR DUVARININ RESTORASYONU TAMAMLANDI. İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARIYLA BİRLİKTE TARİHİ LİMAN, SEYİR TERASI OLARAK VATANDAŞLARIN ZİYARETİNE AÇILACAK.