Hazırlıklar tesislerde sürdü:

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında sahasında oynayacağı Eyüpspor maçı için iki günlük iznin ardından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde çalışmalara başladı. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi ve takımın toparlanma sürecine odaklanıldı.

Antrenmanın içeriği:

Sahalarda, Zenit maçında forma giyen oyunculara yönelik rejenerasyon çalışması uygulandı. Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla tempoyu yükseltti; çalışmalar takımın hem kondisyonunu hem de kısa mesafeli oyun organizasyonlarını geliştirmeye yönelikti.

Gelecek program:

Bordo-mavililer, hazırlıklarına yarın yapacakları antrenmanla devam edecek. Yarın saat 16.00'da planlanan çalışma, Eyüpspor karşılaşmasına yönelik son hazırlıkların sürdürüleceği bir program olarak açıklandı.

TRABZONSPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12’NCİ HAFTASINDA SAHASINDA OYNAYACAĞI EYÜPSPOR MAÇININ HAZIRLIKLARINA BAŞLADI.