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Trabzon’un yeni şehir hastanesi hasta kabulüne gün sayıyor

Trabzon'un 900 yataklı şehir hastanesi 30 Kasım'da hasta kabulüne başlayacak; 33 ameliyathane ve yüzlerce yoğun bakım yatağıyla hizmet verecek.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 09:46

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EDİTÖR: Serkan Varol

Trabzon’un yeni şehir hastanesi hasta kabulüne gün sayıyor

trabzon şehir hastanesi açılışa hazırlanıyor

Trabzon merkezinde, Şenol Güneş Spor Kompleksi’nin yanındaki dolgu alanında inşa edilen yeni şehir hastanesinde son rötuşlar yapılıyor. İnşaatı büyük ölçüde tamamlanan tesisin 30 Kasım tarihinde hasta kabulüne başlaması planlanıyor. Açılış öncesi çalışmalar, hem iç donanım hem de çevre düzenlemesi ekseninde yoğunlaştı.

hastanenin kapasite ve teknik özellikleri:

Hastane 900 yatak kapasiteli olarak projelendirildi ve yaklaşık 5 bin fore kazık üzerine inşa edildi. Tesis bünyesinde 300 poliklinik, 33 ameliyathane ve yüzlerce yoğun bakım yatağı bulunuyor; bununla birlikte ilin yoğun bakım kapasitesinin iki katına çıkarılması hedefleniyor. Tam teşekküllü hizmete geçiş sürecinin ise kademeli olacağı ve tesisin tüm hizmetleriyle eksiksiz şekilde açılmasının 2027 Şubat-Mart dönemine dek sürebileceği bildirildi.

açılış öncesi hazırlık ve personel planlaması:

Açılışa hazırlık çalışmaları kapsamında hastanenin içinin tıbbi cihazlarla donatılması sürüyor. Aynı zamanda çevre düzenlemesi, ulaşım bağlantıları ve dış alan peyzaj uygulamaları hızla tamamlanıyor. Kuruluş yetkililerinden alınan bilgiye göre tesis, hizmete girdiğinde yaklaşık 8 bine yakın personel ile çalışacak biçimde organizasyon planlarına uygun personel alımı ve yerleşim çalışmaları yürütülüyor.

Yetkililer, 30 Kasım’da başlanacak hasta kabulünün ilk etapta belirli bir hizmet takvimiyle gerçekleşeceğini, tam kapasiteye ulaşmanın ve tüm branşların eksiksiz hizmet vermesinin planlanan 2027 tarihine kadar kademeli olarak sağlanacağını ifade etti. Yeni tesisin tamamlanmasıyla birlikte Trabzon ve çevre illerde sağlık hizmetlerinde önemli bir kapasite artışı bekleniyor.

Hasta kabulü için gün sayıyor

Hasta kabulü için gün sayıyor

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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