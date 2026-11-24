İzzet Baysal Caddesi'nde uygulama ve gerekçe:

Bolu kent merkezinin en işlek noktalarından biri olan İzzet Baysal Caddesinde yaya yoğunluğunu azaltmak ve güvenliği artırmak amacıyla motosiklet, motorlu bisiklet, bisiklet ve scooterların caddeye giriş ve park etmesi yasaklandı. Karar, Bolu İl Trafik Komisyonu tarafından alınmış ve uygulama kapsamında cadde giriş ve çıkış noktalarına yasak levhaları yerleştirilmişti.

Alınan karara rağmen bazı sürücülerin kurallara uymaması ve yoğun saatlerde araç kullanımının sürmesi üzerine Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri bilgilendirme çalışmalarını artırdı.

Broşür dağıtımı ve uyarılar:

Trafik polisleri, İzzet Baysal Caddesi'ndeki uygulama alanında hem vatandaşlara hem de sürücülere yönelik bilgilendirici broşürler dağıttı. Broşürlerde caddeye giriş yasağı, alternatif park noktaları ve yasağa uyulmaması halinde uygulanacak yaptırımlar açık şekilde yer aldı. Ekipler özellikle motosiklet sürücüleri ve kurye çalışanlarını uyararak kurallara riayet edilmesi gerektiğini vurguladı.

Alternatif park alanları ve denetim:

Motosiklet kullanıcılarının mağdur olmaması için Sanat Sokak, Reşat Aker Sokak, İbni Sina Caddesi, Özek Sokak, Cumhuriyet Caddesi, Ulaş Sokak, Parti Sokak ve Saraçhane Sokak çevresinde motosiklet park alanları oluşturuldu. Yetkililer, yasağın ihlal edilmesi durumunda sürücüler hakkında idari para cezası uygulanacağını ve denetimlerin sıkılaştırılacağını belirtti.

Uygulama, yayaların güvenliğini sağlama ve kent merkezindeki yaya trafiğini düzenleme hedefiyle sürdürülüyor; trafik ekipleri bilgilendirme ve denetimleri eş zamanlı yürütüyor.

Bolu'da trafik polisleri yasaklı cadde için harekete geçti