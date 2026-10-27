Trakya ve Balkan tur operatörleri Çorlu'da yeni rotalar ve iş birlikleri planladı

Çorlu'da Balkan tur operatörleriyle tanıtım ve iş birliği toplantısı yapıldı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen B2B görüşmeleri toplantısında Balkan tur operatörleri ile Trakya bölgesinin turizm sektör temsilcileri ve yatırımcıları bir araya geldi. Toplantı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ve Trakya Kalkınma Ajansı koordinasyonunda yürütülen tanıtım çalışmalarının parçası olarak gerçekleştirildi.

Programın kapsamı ve katılımcılar:

24-27 Ekim tarihlerinde Arnavutluk, Kosova, Kuzey Makedonya ve Bulgaristan’dan gelen 7 tur operatörü Trakya’da ağırlandı. Kültür, gastronomi ve doğa turizmi odaklı hazırlanan program kapsamında katılımcılar; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinin tarihi, kültürel ve doğal zenginliklerini yerinde deneyimleme fırsatı buldu. Amaç, Trakya’nın Balkan pazarlarındaki bilinirliğini artırmak, bölge turizm ürünlerini tanıtmak ve yeni satış ile iş birliği olanakları geliştirmekti.

Toplantıya; Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, Çorlu Kaymakamı Niyazi Erten, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Kültür ve Turizm Müdürü Ömer Faruk Karaküçük, TGA Yönetim Kurulu Üyesi Murat Başer, Balkanlardan gelen tur operatörleri ile Trakya bölgesinin turizm sektör temsilcileri ve yatırımcıları katıldı.

Yetkililerin değerlendirmeleri ve hedefler:

Murat Başer ve Mahmut Şahin toplantıda Trakya’nın turizm potansiyeli hakkında bilgi verdi; bölgenin zengin kültürel mirası, gastronomik çeşitliliği ve doğa turizmi olanaklarının Balkan pazarında öne çıkarılmasının önemine vurgu yapıldı. Vali Recep Soytürk ise toplantının bölge için kıymetli olduğunu belirterek, Trakya’nın Avrupa ve İstanbul’a yakınlığına dikkat çekti.

Vali Soytürk, ‘Balkan ülkelerinden tur operatörlerinin burada olması ve bölgemizin turizminin artırılması için bir çalışma olması çok kıymetli’ sözleriyle misafirperverlik ve yatırım vurgusu yaptı. Soytürk ayrıca, Trakya’ya gelenlerin yaz dönemi ve emeklilik planları nedeniyle bölgeye yerleşme eğilimini, güvenli ve huzurlu bir kent olduğuna dair algıyı öne çıkardı ve 11 bin 500 kişinin sağlık turizmi için ilde bulunduğunu belirterek bu sayının artmasını beklediklerini kaydetti.

Toplantı, katılımcılar arasında karşılıklı görüşmeler, bölgenin pazarlama fırsatlarının tartışılması ve hatıra fotoğrafı ile sona erdi. Etkinlik, Trakya ile Balkan pazarları arasında daha somut iş birlikleri ve yeni tur rotalarının geliştirilmesine zemin hazırlamayı hedefliyor.

TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI (TGA) VE TRAKYA KALKINMA AJANSI KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLEN TANITIM ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA, 24-27 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA ARNAVUTLUK, KOSOVA, KUZEY MAKEDONYA VE BULGARİSTAN'DAN GELEN 7 TUR OPERATÖRÜ TRAKYA'DA AĞIRLANDI.