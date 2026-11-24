Trakya'nın yeşil sanayi hikâyesi COP31'de anlatıldı

Trakya Kalkınma Ajansı (TRAKYAKA), Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31 kapsamında Antalya'da düzenlenen Yeşil Sanayileşme panelinde bölgenin verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm uygulamalarını uluslararası katılımcılarla paylaştı. Türkiye ev sahipliğinde 9-20 Kasım tarihlerinde gerçekleşen konferansta Trakya deneyimi saha odaklı çözüm önerileri bağlamında gündeme geldi.

panelde paylaşılan model ve paydaş işbirliği:

20 Kasım'da düzenlenen "İklim Eylemi İçin Sanayide Verimlilik: Bölgesel Verimlilik Ekosistemleri - Trakya Örneği" başlıklı panel, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Daire Başkanı Abdülkadir Güventürk'ün moderatörlüğünde gerçekleştirildi. TRAKYAKA Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Trakya'nın Verimli KOBİ'leri Projesi kapsamında kurulan Trakya Verimlilik Platformu'nun; kamu kurumları, ticaret-sanayi odaları, organize sanayi bölgeleri ve destek kuruluşlarını ortak verimlilik gündeminde bir araya getirdiğini anlattı.

projenin somut sonuçları ve finansmanı:

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamındaki proje, 2021-2024 döneminde 2,62 milyon avro bütçeyle yürütüldü. Proje çerçevesinde 131 firmada enerji ve süreç verimliliği etütleri gerçekleştirildi; bu çalışmalar sayesinde yılda yaklaşık 4,1 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu, firmaların girdi maliyetlerinde yıllık yaklaşık 2 milyon avro azalma ve yılda 7 bin ton karbondioksit salımının önlenmesi sağlandı.

Panelde ayrıca Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı da söz aldı; KOBİ'lerde verimlilik farkındalığının artırılmasının ihracat, Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ve artan rekabet koşulları karşısında kritik olduğunu vurguladı.

TRAKYAKA yetkilileri, Trakya'nın rekabet gücünü ve ihracat kapasitesini yükseltmek amacıyla verimlilik, dijitalleşme ve yeşil dönüşüm alanlarındaki çalışmaları paydaşlarla birlikte sürdüreceklerini belirtti. COP31'de sunulan veriler, bölgesel politikaların saha odaklı uygulamalarla güçlendirilmesinin örneği olarak sunuldu.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI DAİRE BAŞKANI ABDÜLKADİR GÜVENTÜRK, TRAKYA KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERİ MAHMUT ŞAHİN, KEŞAN TİCARET VE SANAYİ ODASI YÖNETİM KURULU BAŞKANI İSMAİL ŞAPÇI VE SELİM SERKAN ERCAN