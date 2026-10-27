Tramvay hattında yolun karşısına geçmeye çalışırken bir kadın yaşamını yitirdi

kaza ve müdahale:

Kocaeli'nin İzmit ilçesi Milli İrade Meydanı tramvay hattında meydana gelen kazada, Otogar-Kuruçeşme seferini yapan tramvay yolun karşısına geçmeye çalışan Nesime Sert (71) ile A.K.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Nesime Sert tramvayın altında sıkıştı.

olay yerindeki çalışmalar:

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle tramvayın altında kalan kadın bulunduğu yerden çıkarıldı ve ilk müdahalesinin ardından her iki yaralı ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

yaralıların durumu:

Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Nesime Sert kurtarılamadı ve hayatını kaybetti. Diğer yaralı A.K.'nin tedavisinin sürdüğü, sağlık durumunun stabil olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı; kaza nedeniyle tramvay seferlerinde ve çevrede kısa süreli aksama yaşandığı bildirildi.

KOCAELİ'NİN İZMİT İLÇESİNDE YOLUN KARŞISINA GEÇMEYE ÇALIŞTIĞI SIRADA TRAMVAYIN ÇARPMASI SONUCU AĞIR YARALANAN NESİME SERT (71), KALDIRILDIĞI HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ.