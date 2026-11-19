Eskişehir'de yol yapım ve bakım çalışmaları devam ediyor

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde ulaşım konforunu artırmak ve yolları daha güvenli hale getirmek amacıyla yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, hava şartlarının elverdiği ölçüde kent merkezindeki müdahalelerini planlı bir şekilde gerçekleştiriyor.

Yapılan çalışmalar:

Son olarak ekipler, Çamlıca Mahallesi Behçet Necatigil Sokak'ta asfalt yama çalışması yaptı. Söz konusu uygulamada bozulmuş yüzeyler onarılarak, özellikle araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu noktalarda güvenlik riski azaltıldı. Ekipler; delik, çatlak ve aşınmaların giderilmesine yönelik müdahaleleri sıcak asfalt ve yama yöntemleriyle sonuçlandırdı.

Tramvay güzergâhlarına öncelik:

Kent genelinde sorumluluk alanındaki cadde ve bulvarlarda yürütülen çalışmaların programında tramvay güzergâhlarında yer alan sokaklar da bulunuyor. Tramvay geçişlerinin bulunduğu yollarda yapılan sıcak asfalt uygulamaları, yol yüzeyindeki bozulmaları gidererek sürüş konforunu ve trafik güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Süreklilik ve hedefler:

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşımın daha rahat ve güvenli hale gelmesi amacıyla ihtiyaç duyulan noktalarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına hava koşulları elverdiği sürece devam edecek. Planlı müdahalelerle yol ağının dayanıklılığının korunması ve günlük ulaşım akışının iyileştirilmesi hedefleniyor.

ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, KENT GENELİNDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE YOLLARI DAHA GÜVENLİ HALE GETİRMEK AMACIYLA YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR