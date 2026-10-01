Transfer pişmanlığı Denizli İdman Yurdu'nda puan kaybına yol açtı

Denizli İdman Yurdu'nda lig başlangıcında moral bozukluğu

TFF Nesine 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Denizli İdman Yurdu 1959, 4. hafta itibarıyla ligde yalnızca 2 puan toplayabildi. Takım, alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiği haftada Kepezspor Futbol A.Ş. ile oynadığı maçta sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı.

maç değerlendirmesi:

Kepez Belediyespor maçında ev sahibi ekip üzerinde baskılı bir oyun kurmasına rağmen Denizli İdman Yurdu, gol vuruşlarında etkili olamadı. Maç boyunca atak girişimleri olmasına karşın skor üstünlüğü sağlanamadı ve takımın hücumdaki son vuruşlardaki etkinliği belirleyici oldu.

yönetim ve transfer eleştirisi:

Karşılaşmayı tribünden izleyen Kurucu Başkan ve mevcut Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Gürel, transfer döneminde yapılan tercihlere dikkat çekti ve sonuçların bu tercihlerle doğrudan ilişkili olduğunu belirtti. Gürel, maç için "Kendi sahamızda oynanan ve mutlak kazanmamız gereken maça baskılı başladık. Ancak ileri uçtaki gol ayaklarımızla sonuca gidemedik. Çünkü yapılan transferler ortada, transferlerin kalitesi ortada. Daha önce de söylediğim gibi transfer hatalarından dolayı takım büyük sıkıntı yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Zaten 4. Hafta itibariyle gelinen durum da bunu ispatlıyor" ifadelerini kullandı.

Yönetimin açıklamaları, takım içindeki performans kritiklerinin transfer politikasıyla doğrudan bağlantılı olduğu yönünde algılanıyor. Bu değerlendirme, skor tablosunda henüz istenen noktaya ulaşılamamasının arkasındaki gerekçe olarak öne çıkıyor.

gelecek için notlar:

Denizli İdman Yurdu'nun üst sıralara tırmanabilmesi için hücumdaki etkisizliğin giderilmesi ve yapılan transferlerin performansının yükseltilmesi gerektiği vurgulanıyor. Önümüzdeki haftalar, takımın sezon hedeflerine yaklaşmasında belirleyici olacak.

TFF NESİNE 3. LİG 2. GRUPTA MÜCADELE EDEN VE 4. HAFTA İTİBARİYLE 2 PUANLA LİGİN ALT SIRALARINDA KALAN DENİZLİ İDMAN YURDU 1959’DA KÖTÜ GİDİŞAT HAYAL KIRIKLIĞINA NEDEN OLDU.