Trendyol COP31'de sürdürülebilirlik çalışmalarını paylaştı

Trendyol, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı COP31'de İklim Destekçisi olarak yer aldı ve etkinlik boyunca stantta ziyaretçileri kabul etti. Şirket, panellerde sürdürülebilir dönüşüm, değer zincirinde iş birlikleri, teknolojinin iklim hedeflerine katkısı, kırsal kalkınma ve dijital fırsat eşitliği gibi başlıkları öne çıkardı.

Trendyol standında, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri projesi interaktif bir oyunla ziyaretçilere tanıtıldı. Katılımcılar, bir köy girişimcisinin rolünü üstlenip aldıkları kararların proje sonuçlarına etkisini deneyimlediler; bu sayede kırsal girişimcilik ve dijitalleşmenin pratik etkileri somut biçimde gösterildi.

Yarının Köyleri ve kırsalda dijital dönüşüm:

Trendyol Grubu Başkan Yardımcısı Sinan Cem Şahin, COP31 kapsamındaki "Sürdürülebilir Dönüşüm İçin Özel Sektörün Katkısıyla Uygulamaların Hızlandırılması: İnsana, İnovasyona ve İklim Direncine Yatırım" başlıklı panele katılarak projenin saha sonuçlarını paylaştı. Şahin, projenin 2022'den bu yana 10 binden fazla kişiye ulaştığını ve bunların yaklaşık 6 bin 500’ünün kadınlar ve kız çocukları olduğunu söyledi.

Şahin'in ifadeleri şöyle: "Trendyol olarak dijitalleşmenin yerel potansiyeli yeni ekonomik fırsatlarla buluşturarak kırsal kalkınmanın güçlü bir itici gücü olabileceğine inanıyoruz. UNDP iş birliğiyle 2022 yılından bu yana yürüttüğümüz Yarının Köyleri projesi kapsamında bugüne kadar 10 binden fazla kişiye ulaştık. Bunların yaklaşık 6 bin 500’ünü kadınlar ve kız çocukları oluşturuyor. Dijital merkezlerimiz aracılığıyla yerel üreticilerin, kadınların ve gençlerin yeni beceriler kazanmasını, girişimcilik kapasitelerini geliştirmesini ve daha geniş pazarlara ulaşmasını destekliyoruz. Dijital tarım alanında Adana’da gerçekleştirdiğimiz pilot uygulamalar, su tüketimini yüzde 44’e kadar azaltırken verimliliği yüzde 20 artırma potansiyeli ortaya koydu. Hedefimiz, kırsalda yaşamanın daha az fırsata sahip olmak anlamına gelmediği, insanların kendi bölgelerinde sürdürülebilir bir gelecek kurabildiği bir ekosistemin gelişmesine katkı sağlamak."

2030 yol haritası ve iklim taahhütleri:

Trendyol, COP31'de son yayımladığı dördüncü Sürdürülebilirlik Raporu'ndaki ilerlemeleri ve güncellenen hedeflerini de paylaştı. Şirket, 2025 boyunca lojistik merkezleri ve operasyon tesislerinin tamamında sertifikalı yenilenebilir elektrik kullanımına geçmeyi hedeflediğini, ofisler dahil tüm lokasyonlarında tükettiği elektriğin %56'sını sertifikalı yenilenebilir kaynaklardan sağladığını açıkladı.

Rapor verilerine göre Trendyol'un piyasa bazlı Kapsam 2 emisyonları bir önceki yıla kıyasla %58 azalmış durumda. Şirket, 2030'a kadar tüm lokasyonlarında sertifikalı yenilenebilir elektrik kullanımına geçmeyi, 50 bin kişinin dijital ve ekonomik güçlenmesini desteklemeyi ve 5 bin nitelikli e-ticaret uzmanı yetiştirmeyi amaçlıyor. Uzun vadeli iklim taahhütleri kapsamında ise Trendyol, operasyonlarında 2040'a; değer zincirinin tamamında ise 2050'ye kadar karbon nötrlüğe ulaşmayı hedefliyor.

Konferans boyunca Trendyol standı yoğun ilgi gördü; ziyaretçiler şirketin sürdürülebilirlik uygulamaları, kırsal projeler ve özel sektör-kamu iş birliklerinin pratik sonuçları hakkında bilgi aldı. Şirketin sunduğu interaktif deneyimler ve somut performans verileri, COP31 katılımcıları arasında dijital tabanlı kırsal kalkınma yaklaşımlarına dair tartışmaları güçlendirdi.

Trendyol'un COP31'deki sunumu, özel sektörün teknoloji ve eğitim odaklı yatırımlarla yerel ekonomileri destekleyebileceğini; aynı zamanda iklim hedeflerine ulaşmada tedarik zinciri ve iş ortaklıklarının önemini yeniden gündeme taşıdı. Şirketin hem saha uygulamaları hem de raporlanan ilerleme, sürdürülebilirliğin ticari stratejiyle nasıl entegre edilebileceğine dair örnek teşkil ediyor.

TRENDYOL GRUBU BAŞKAN YARDIMCISI SİNAN CEM ŞAHİN (SAĞDA) AÇIKLAMALARDA BULUNDU