Dolar 49,9627 +0,06%
Euro 56,0385 +0,57%
Bist 10.954,27 +1,81%
Altın Gram 6.374,27 +1,78%
EUR/USD 1,1210 +0,39%
Brent Petrol 105,97 -6,58%
--°

Tribünde dayanışma: 100 öğrenci Bursaspor karşılaşmasını izledi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nün ÇOGEP projesiyle Osmangazi'den 100 öğrenci, 31 Ekim'de Bursaspor-Bandırmaspor maçını Timsah Arena'da tribünden izledi.

GİRİŞ: 02 Kasım 2026 - 16:52

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Serkan Varol

Tribünde dayanışma: 100 öğrenci Bursaspor karşılaşmasını izledi

etkinlik ve maç günü:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kapsamında yürütülen 2026 Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi 'Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa' kapsamında öğrencileri sporla buluşturdu. Osmangazi ilçesindeki Şehit Sinan Acar Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanan Bursaspor-Bandırmaspor karşılaşmasını Bursa Atatürk Stadyumu (Timsah Arena) tribünlerinden izledi.

Etkinliğe 100 öğrenci, 4 öğretmen ve 21 emniyet personeli olmak üzere toplam 125 kişi katıldı. Organizasyon, öğrencilerin maç heyecanını güvenli bir ortamda yaşamalarını sağladı ve saha atmosferi gençlere sporun birleştirici yönünü deneyimleme olanağı sundu.

tribün deneyimi ve ikramlar:

Tribünde maçın coşkusunu paylaşan öğrenciler, yeşil-beyazlı ekibe destek verirken sporun dostluk, dayanışma ve birliktelik ruhunu yakından gözlemledi. Etkinlik kapsamında Polisevi Şube Müdürlüğü'nün katkılarıyla öğrencilere köfte ekmek, ayran ve su ikram edildi; bu düzenleme hem konfor hem de toplu etkinlik deneyimini güçlendirdi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Etkinlik, çocukları akran zorbalığı ve suça sürüklenme gibi risklerden uzak tutmak, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve emniyet teşkilatına duyulan güveni pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye ve toplumla polis arasındaki güven bağını güçlendirmeye yönelik benzer çalışmaları sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE ÇERÇEVESİNDE 100 ÖĞRENCİ...

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE ÇERÇEVESİNDE 100 ÖĞRENCİ, BURSASPOR-BANDIRMASPOR KARŞILAŞMASINI TRİBÜNDEN İZLEYEREK UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Edremit Körfezi il statüsü için nüfus avantajına sahip
images

Yeni çocuk endokrinolojisi uzmanı Mengücek Gazi Hastanesi'nde hasta kabulüne baş...
images

Yüksekova il statüsü için hazırlanan yol haritasında öne çıktı
images

Van'da disiplinlerarası sağlık ihtiyacı konuşuldu: psikoonkoloji odağında bir bu...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Sakarya'da cinsel içerikli kaçak ürün operasyonunda bin 595 parça ele geçirildi

Antalya–Alanya otoyolunda tünel kazılarında yüzde 80 ilerleme, proje 2028'e yetişecek

Zonguldak’ta 66 yaşındaki kişinin evinde şüpheli ölüm soruşturuluyor

tepebaşı'nda kuyumcuyu durduran 10 gram sahte altın

TREND HABERLER

Karadeniz'de yılın enleri töreni Rize İyideri'nde gerçekleşti

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Danla Bilic evinde yaşadığı rahatsızlık ve müdahale anlarını takipçileriyle paylaştı