Tribünde dayanışma: 100 öğrenci Bursaspor karşılaşmasını izledi

etkinlik ve maç günü:

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü kapsamında yürütülen 2026 Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) projesi 'Birlikte Güzel Yarınlara, Güvenli Bursa' kapsamında öğrencileri sporla buluşturdu. Osmangazi ilçesindeki Şehit Sinan Acar Ortaokulu'ndan 100 öğrenci, 31 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da oynanan Bursaspor-Bandırmaspor karşılaşmasını Bursa Atatürk Stadyumu (Timsah Arena) tribünlerinden izledi.

Etkinliğe 100 öğrenci, 4 öğretmen ve 21 emniyet personeli olmak üzere toplam 125 kişi katıldı. Organizasyon, öğrencilerin maç heyecanını güvenli bir ortamda yaşamalarını sağladı ve saha atmosferi gençlere sporun birleştirici yönünü deneyimleme olanağı sundu.

tribün deneyimi ve ikramlar:

Tribünde maçın coşkusunu paylaşan öğrenciler, yeşil-beyazlı ekibe destek verirken sporun dostluk, dayanışma ve birliktelik ruhunu yakından gözlemledi. Etkinlik kapsamında Polisevi Şube Müdürlüğü'nün katkılarıyla öğrencilere köfte ekmek, ayran ve su ikram edildi; bu düzenleme hem konfor hem de toplu etkinlik deneyimini güçlendirdi.

amaç ve sürdürülebilirlik:

Etkinlik, çocukları akran zorbalığı ve suça sürüklenme gibi risklerden uzak tutmak, sosyal gelişimlerine katkı sağlamak ve emniyet teşkilatına duyulan güveni pekiştirmek amacıyla gerçekleştirildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü, çocukların sosyal ve kültürel gelişimlerini desteklemeye ve toplumla polis arasındaki güven bağını güçlendirmeye yönelik benzer çalışmaları sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

BURSA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN PROJE ÇERÇEVESİNDE 100 ÖĞRENCİ, BURSASPOR-BANDIRMASPOR KARŞILAŞMASINI TRİBÜNDEN İZLEYEREK UNUTULMAZ BİR GÜN YAŞADI.