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TRT kameramanının acı kaybı: Abamüslim Alan'ın babası dualarla uğurlandı

TRT Erzurum kameramanı Abamüslim Alan'ın babası Hasan Alan, Kardeşler Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından dualarla Asri Mezarlık'ta defnedildi.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 13:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

TRT kameramanının acı kaybı: Abamüslim Alan'ın babası dualarla uğurlandı

TRT Erzurum kameramanı Abamüslim Alan'ın acı günü

TRT Erzurum Haber Müdürlüğü kameramanlarından Abamüslim Alan ailesinin acı kaybını yaşadı. Merhum Hasan Alan için Erzurum'da düzenlenen cenaze töreninin ardından son yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Cenaze töreni:

Cenaze namazı, öğle namazını müteakip Şükrüpaşa Mahallesi Kardeşler Camii'nde kılındı. Kılınan namazın ardından merhumun cenazesi, taziyeye katılanların duaları eşliğinde Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Katılımcılar ve mesleki dayanışma:

Törene, Erzurum protokolü ile medya camiasından temsilciler geniş katılım gösterdi. Aralarında Erzurum Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Suat Doğan, TRT Erzurum Haber Müdürü Erdal Karabacak, Doğu Anadolu Gazeteciler Cemiyeti (DAGC) Başkanı Ayhan Türkez ve Doğu Anadolu Gazeteciler Federasyonu (DAGF) Genel Başkanı İrfan Tarakçıoğlunun bulunduğu çok sayıda basın mensubu, TRT Erzurum Bölge Müdürlüğü çalışanları, Alan ailesinin yakınları ve vatandaşlar cenazeye katılarak taziyelerini iletti.

Merhumun yakın çevresi ve meslektaşları, törende birlik ve destek mesajları vererek aileye başsağlığı diledi. Tören, dualar ve kısa konuşmaların ardından sonlandırıldı.

TRT ERZURUM HABER MÜDÜRLÜĞÜ KAMERAMANLARINDAN ABAMÜSLİM ALAN’IN BABASI HASAN ALAN HAYATINI...

TRT ERZURUM HABER MÜDÜRLÜĞÜ KAMERAMANLARINDAN ABAMÜSLİM ALAN’IN BABASI HASAN ALAN HAYATINI KAYBETTİ. HAYATINI KAYBEDEN HASAN ALAN, ERZURUM'DA DÜZENLENEN CENAZE TÖRENİNİN ARDINDAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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