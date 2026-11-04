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Trump seçim sonrası veto mesajı verdi ve İran politikasını savundu

Trump, ara seçimlerde Demokratların önde olduğunu kabul etti; İran savaşı ve akaryakıt etkisini işaret ederek kabul edilemez teklifleri veto edeceğini açıkladı.

GİRİŞ: 04 Kasım 2026 - 10:01

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Merve Çelik

Trump seçim sonrası veto mesajı verdi ve İran politikasını savundu

seçim sonrası trump'ın ilk değerlendirmesi:

Donald Trump, Kongre ara seçimlerinde Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde önde gitmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Oy sayımı sürerken yaptığı açıklamada, Demokratların seçimde iyi bir performans sergilediğini kabul etti ve sonuçları kişisel bir yenilgi olarak görmediğini belirtti. Trump, göç konusunda Demokratlarla iş birliğine açık olduğunu ifade etti ve "Bence Demokratlar iyi iş çıkardı. Gerçekten öyle düşünüyorum. Bence iyi iş çıkardılar. Çok mücadele ettiler. Biliyorsunuz, bunu kendim için bir yenilgi olarak görmek istemiyorum. Ben aday listesinde yoktum" sözlerini kullandı.

iran savaşı ve akaryakıt vurgusu:

Trump, seçim sonuçlarında İran ile yürütülen askeri harekât ve bunun akaryakıt fiyatlarına yansımasının Cumhuriyetçi Partinin performansında etkili olabileceğini ifade etti. "Bence bunun bir kısmı İran’la ilgiliydi, ama aynı zamanda insanlar İran’la ilgili yaptıklarımın önemini de anladılar" diyen Trump, kısa vadeli akaryakıt maliyetlerine seçmenlerin katlanmaya hazır olmadığını da sözlerine ekledi. Ayrıca ABD ve İsrail’in İran’a karşı sürdürdüğü operasyonların kendi şartlarına göre sona ereceğini belirterek, "Ben bitti dediğimde bitecek" ifadesini kullandı.

veto mesajı ve sosyal medya paylaşımı:

Seçim gecesi sosyal medyada yaptığı paylaşımla dikkat çeken Trump, üzerinde "Veto" yazılı kırmızı bir şapkanın görselini paylaştı. Paylaşımında, "Demokratlar akıl almaz şeyler gönderecek, ben de bunları veto edeceğim" sözleriyle Demokratların Meclis ve Senato’ya sunabileceği önerilere karşı uyarıda bulundu. Trump, seçim sonuçlarını kabul edeceğini ve sonuçları değerlendirdikten sonra kazanan ve kaybeden adaylara ilişkin görüşlerini açıklayacağını belirtti; ayrıca bu süreçte hem olumlu hem de olumsuz değerlendirmeler yapacağını söyledi.

kabine ve ileriye dönük yaklaşım:

Seçim sonuçlarının ardından kabinesinde büyük çaplı değişiklikler yapmayı düşünmediğini söyleyen Trump, saha ve oy sayımı süreçlerinin önemine vurgu yaptı. Adaylardan çok oy sayan kişilerin rolüne dikkat çekerek, Texas örneğine atıf yaptı ve "Grönland, Texas’ın üç katı büyüklüğünde ve biz onu aldık" şeklinde söylemde bulundu. Trump, seçim sonrası pozisyonunu, hem partinin hem de kendi stratejisinin değerlendirilmesi yönünde bir yorumlama ve rehberlik rolü olarak tanımladı.

TRUMP, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, ÜZERİNDE &quot;VETO&quot; YAZILI KIRMIZI BİR ŞAPKA...

TRUMP, SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA, ÜZERİNDE "VETO" YAZILI KIRMIZI BİR ŞAPKA PAYLAŞARAK DEMOKRATLARA VETO GÖNDERMESİNDE BULUNDU

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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