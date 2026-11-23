Arama çalışmaları altıncı gününde:

Mersin'in Erdemli ilçesinde 18 Kasım akşamı Küçükfındık Yaylası'nda kaybolan 76 yaşındaki Mümine Kılıç için arama çalışmaları altıncı gününde de devam ediyor. Olayın bildirildiği Sinap Mahallesi sınırlarında yer alan yayla, ilçeye yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bölgeye sevk edilen ekipler, hem havadan hem de karadan yoğun tarama yürütüyor.

ekiplerin koordinasyonu ve arama alanı:

Arama çalışmalarına AFAD koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, UMKE, Erdemli Belediyesi ekipleri, gönüllüler ve vatandaşlar katılıyor. Ekipler, şelale ve ormanlık alanların bulunduğu yaklaşık 10 kilometrelik bir sahada sabahın erken saatlerinden itibaren tarama yapıyor. Çalışmalarda insansız hava araçları (İHA) ve dronlar havadan destek sağlarken, karadan ise kadavra köpeğiyle iz araması gerçekleştiriliyor.

aile ve tanık anlatımları:

Kayıp kadının oğlu Kazım Dönertaş, annesinin kaybolduğu gün yaşananları anlattı. Dönertaş, annesini son gördüğünde yanlarında köpekler olduğunu ve annesinin akşam namazına kısa süre kala yaylada dinlendiğini söyledi. Dönertaş, bölgedeki kişilerle yapılan aramalardan sonuç alınamayınca durumu AFADye bildirdiklerini belirtti. Aile, devlet kurumlarına ve gelen ekiplerin çabasına teşekkür ederken, çevredekilerin de destek verdiğini kaydetti. Dönertaş, "Hepsi 'anamız' deyip uğraşıyor" diyerek aramaların yoğun biçimde sürdüğünü ifade etti.

yöntemler ve değerlendirme:

Arama grubunun uyguladığı yöntemler arasında sistemli hat taramaları, şüpheli noktaların detaylı kontrolü ve yoğun bitki örtüsü bulunan alanlarda köpeklerle yapılan aramalar bulunuyor. Hava desteğiyle yürütülen taramalarda dron ve İHA görüntüleri ile karadan elde edilen izler karşılaştırılarak değerlendiriliyor. Yetkililer, çalışmaların koordineli yürütüldüğünü ve &strong>her türlü ihtimalin değerlendirildiğini</strong> belirtti.

Arama sürecinde bulunan ekipler ve bölge halkı, kayıp kadının bir an önce sağ salim bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

YAŞLI KADINI ARAMA ÇALIŞMALARI 6'NCI GÜNDE DE SÜRÜYOR