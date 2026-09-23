Tunceli'de kan bağışçılarına vefa madalyası

Madalya töreni ve katılımcılar:

Türk Kızılay Tunceli Şubesi'nde düzenlenen törende, düzenli kan bağışında bulunan 20'nin üzerinde kişiye madalya takdim edildi. Programa Kızılay Tunceli Başkanı Dr. İlksen Orhan, Elazığ Kızılay Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Natik Şükürullayev ile düzenli bağışçılar katıldı.

bağışın toplumsal anlamı ve teşekkür:

Dr. İlksen Orhan, törende yaptığı konuşmada Tunceli'nin dayanışma kültürüne işaret ederek kan bağışının farklı hayatlara doğrudan ulaşabilen nadir dayanışma örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Orhan, 'Bugün düzenli kan bağışında bulunan kıymetli bağışçılarımızla bir araya geldik. 20'nin üzerinde bağışçımıza madalyalarını takdim edeceğiz; bu insanlar aynı amaç etrafında buluştuğu için tören bizim için çok anlamlı' dedi ve tüm bağışçılara teşekkürlerini iletti.

kan ihtiyacının sürekliliği çağrısı:

Dr. Natik Şükürullayev ise kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti. Şükürullayev, 'Kan acil bir ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaçtır. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışı yaparak 3 hayat kurtarmaya davet ediyorum' ifadelerini kullandı ve madalya alan bağışçılarla görüşüp duygularını paylaştı.

Tören sırasında madalya alanlar arasında yer alan Serdar Çetindağ, 26'ncı kez kan verdiği için gümüş madalya almaya hak kazandığını belirtti. Çetindağ, kan bağışını 'insan hayatındaki en önemli sosyal dayanışma örneklerinden biri' olarak tanımladı ve madalyayı dayanışmanın sembolü olarak gördüğünü söyledi.

Kızılay Tunceli Şubesi yetkilileri, madalya takdiminin yanı sıra kan bağışının sürekliliğinin sağlanması için farkındalık çalışmalarına devam edeceklerini duyurdu. Etkinlik, bağışçıların farklı meslek ve hikâyelerinden insanların ortak bir amaç etrafında birleştiğini gösteren bir dayanışma örneği olarak kayda geçti.

TUNCELİ'DE DÜZENLİ KAN BAĞIŞINDA BULUNAN 20'NİN ÜZERİNDE BAĞIŞÇIYA MADALYALARI TAKDİM EDİLDİ.