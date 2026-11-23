Program ve katılımcılar:

Tunceli'de Organ Bağışı Haftası kapsamında düzenlenen sempozyum, Tunceli Valiliği himayelerinde ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirildi. Programa Vali Yardımcısı Pınar Ayaz, protokol üyeleri, akademisyenler, sağlık çalışanları ve üniversite öğrencileri katıldı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Dr. Muhammed Duran, organ bağışının yalnızca sağlık sistemiyle sınırlı bir konu olmadığını; bunun aynı zamanda toplumsal dayanışma ve insan yaşamı açısından hayati bir mesele olduğunu vurguladı.

Sunumlar ve tartışmalar:

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Buket Çelik, "Rakamlar Arasındaki Hayatlar: Türkiye’de Organ Bağış Oranları, Engeller ve Çözüm Yolları" başlıklı sunumunda, mevcut bağış verileri üzerinden süreçte karşılaşılan zorlukları ele aldı ve iletişim ile bilgilendirmenin önemine dikkat çekti.

Organ ve Doku Nakli Erzurum Bölge Sorumlu Hekimi Uzm. Dr. Abdullah Can ise "Organ Bağışı ve Beyin Ölümü" başlıklı konuşmasında beyin ölümü tanımı, tespit süreçleri ile organ nakli lojistiğine ilişkin bilgi verdi; katılımcıların sorularını yanıtladı.

öne çıkan noktalar:

Sunumlardan ve soru-cevap bölümünden çıkan ortak mesaj, organ bağışının bir kişiye yeniden yaşam, bir aileye ise umut olabileceğiydi. Katılımcılar, bilgilendirme eksiklikleri, toplumsal algı ve süreçlerdeki bürokratik engellerin giderilmesinin öncelikli konular olduğunda hemfikir oldu.

sonuç ve çağrı:

Programın sonunda, toplumsal farkındalığın artırılması gerektiği bir kez daha vurgulandı. Etkinlik, üniversite öğrencilerinin yoğun ilgisi ve soru-cevap bölümünün ardından sona erdi; katılımcılar organ bağışı konusunda daha fazla iletişim ve iş birliği çağrısında bulundu.

TUNCELİ'DE ORGAN BAĞIŞI HAFTASI KAPSAMINDA DÜZENLENEN SEMPOZYUMDA, ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİ, TÜRKİYE'DEKİ BAĞIŞ ORANLARI VE NAKİL SÜRECİNDE KARŞILAŞILAN ENGELLER ELE ALINDI.