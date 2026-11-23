Turgutlu takımları lig haftasını farklı sonuçlarla tamamladı

Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı ve Kadın Basketbol Takımı, liglerinde oynadıkları maçlarda zıt sonuçlar aldı. Voleybol ekibi deplasmanda net bir galibiyetle üst sıralardaki iddiasını sürdürürken, basketbol takımı güçlü rakibi karşısında ağır bir yenilgi yaşadı.

voleybolda net galibiyet ve ikinci sıra:

TVF Kadınlar 2. Ligi 8. hafta maçında Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü ile Muradiye Spor Salonu'nda karşılaştı. Kırmızı-siyahlılar setleri 25-16, 25-10 ve 25-17 alarak karşılaşmayı 3-0 kazandı.

Bu sonuçla Turgutlu temsilcisi ligde 7 galibiyet ve 1 mağlubiyetle ikinci sıradaki yerini korudu. Takım, 9. hafta maçında 29 Kasım Pazar günü saat 18.00'de Akhisar Gücü'ne konuk olacak; karşılaşma Akhisar Spor Salonu'nda oynanacak ve kırmızı-siyahlılar galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor.

Başantrenör Erdal Kurç maç sonrası, "Maçın başından sonuna kadar oyun kontrolünü elimizde tutarak sahadan 3-0’lık net bir galibiyetle ayrılmayı başardık. Takımımızın ortaya koyduğu performanstan ve mücadele azminden son derece memnunuz. Hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

basketbolda Galatasaray karşısında zorlu maç:

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde mücadele eden Turgutlu Belediyesi Kadın Basketbol Takımı, 8. hafta karşılaşmasında Galatasaray Çağdaş Faktoring'i Yıldırım Beyazıt Spor Salonu'nda ağırladı. Maçı ev sahibi ekip 102-41 gibi farklı bir skorla kazandı.

Turgutlu ekibi, 9. hafta mücadelesinde 28 Kasım Cumartesi günü saat 18.00'de İstanbul Gençlik Spor'a konuk olacak; karşılaşma Başakşehir Spor Kompleksi'nde oynanacak ve takım mağlubiyetin ardından yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

Başantrenör İstemihan Örücü ise Galatasaray'ın güçlü kadrosuna değinerek, "Hem ligimizin hem de Avrupa’nın en iyi kadrolarından birine karşı mücadele etmeye çalıştık. Galatasaray’ı galibiyetlerinden dolayı kutluyor, hafta içi oynayacakları EuroLeague Women karşılaşmasında başarılar diliyorum" değerlendirmesinde bulundu.

TVF KADINLAR 2. LİGİ’NDE MÜCADELE EDEN TURGUTLU BELEDİYESİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI, 8. HAFTA KARŞILAŞMASINDA MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR KULÜBÜ’NE KONUK OLDU. MURADİYE SPOR SALONU’NDA OYNANAN MÜCADELEDE RAKİBİNE ÜSTÜNLÜK KURAN KIRMIZI-SİYAHLILAR, SETLERİ 25-16, 25-10 VE 25-17 KAZANARAK KARŞILAŞMADAN 3-0 GALİP AYRILDI.