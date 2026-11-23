Turgutlu'nda kültür ve sanat etkinlikleri

Turgutlu Belediyesi'nin 20-22 Kasım tarihlerinde Ekrem Gürel Kültür Merkezi'nde düzenlediği program, film gösterimi, tiyatro ve müzikalden oluştu. Üç günlük etkinlikler her yaştan katılımcının ilgisini çekti; özellikle çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterdi.

çocuklar uçan halıyla maceraya çıktı:

20 Kasım Cuma günü, Turgutlu Belediyesi ve Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gösterilen Uçan Halı ve Kayıp Elmas adlı animasyon filmi minik izleyicilerle buluştu. Ekrem Gürel Kültür Merkezi'ndeki gösterim salonu, çocukların coşkusu ve canlı tepkileriyle renklendi.

tiyatro sahnesinde kahkaha dolu anlar:

Etkinliklerin ikinci günü 21 Kasım Cumartesi günü, Ekrem Gürel Kültür Merkezi Genç Yetişkinler Tiyatro Ekibi tarafından Gemilerde Talim Var adlı komedi sahnelendi. İsmail Galip Arcan'ın yazdığı oyunu, Turgutlu Belediyesi Tiyatro Eğitmeni Aysel Baylan Buruk yönetti; oyuncuların performansı izleyicilerden olumlu tepki aldı ve salonda kahkaha dolu anlar yaşandı.

k-pop gölge avcıları sahnede iki seansta:

Programın son günü olan 22 Kasım Pazar'da Bilge Oyuncular iş birliğiyle sahnelenen K-Pop Gölge Avcıları müzikali, iki ayrı seansta izleyicilerle buluştu. Renkli sahne tasarımları, koreografi ve müzikleriyle gösteri, özellikle çocuklar ve gençler arasında yoğun ilgi gördü.

Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Maliz, etkinliklere gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını belirtti. Maliz, "Hemşehrilerimizin kültür ve sanatla iç içe vakit geçirebilmesi, çocuklarımızın ve gençlerimizin farklı etkinliklerle buluşabilmesi bizim için çok kıymetli. Hafta sonu gerçekleştirdiğimiz üç farklı etkinliğe gösterilen yoğun ilgi bizleri son derece mutlu etti. Turgutlu’muzda sosyal ve kültürel yaşamı zenginleştiren, her yaştan hemşehrimize hitap eden etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz. Programlarımıza ilgi gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

TURGUTLU BELEDİYESİ TARAFINDAN 20-22 KASIM TARİHLERİ ARASINDA DÜZENLENEN FİLM GÖSTERİMİ, TİYATRO OYUNU VE MÜZİKAL ETKİNLİKLERİ HER YAŞTAN VATANDAŞI BİR ARAYA GETİRDİ. EKREM GÜREL KÜLTÜR MERKEZİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÜÇ GÜNLÜK PROGRAM, ÖZELLİKLE ÇOCUKLAR VE GENÇLERDEN YOĞUN İLGİ GÖRDÜ.