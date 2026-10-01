Turgutreis'te teras katında çıkan buzdolabı yangını itfaiye tarafından söndürüldü

olayın gelişimi:

Muğla'nın Bodrum ilçesi Turgutreis Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan 2 katlı müstakil evin teras bölümünde yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye ivedilikle itfaiye ekipleri sevk edildi ve olay yerine kısa sürede ulaşan ekipler müdahaleye başladı.

müdahale ve soğutma çalışması:

İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahalenin ardından ekipler olay yerinde soğutma çalışması gerçekleştirdi ve benzer risklere karşı kontroller yaptı.

hasar ve ilk değerlendirme:

Yangın nedeniyle evdeki bir buzdolabı ile bir çamaşır makinesi kullanılamaz hale geldi; evin duvar ve tavanlarında ise ısı ve is kaynaklı hasar oluştu. İlk incelemelere göre yangının, buzdolabının elektrik kablosunda meydana gelen ark nedeniyle çıktığı değerlendiriliyor.

BUZDOLABINDAN ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ