Turhal’da belediye araç filosu genişletildi

Tokat’ın Turhal ilçesinde belediyenin araç filosu son 2,5 yılda önemli ölçüde genişletildi. Toplam 56 yeni araç filoya kazandırılırken, aralarında iş makineleri, kamyonlar, minibüsler, traktörler ve itfaiye araçlarının bulunduğu araçların 16’sı Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törenle kamuoyuna tanıtıldı.

Belediye yönetimi, araç alımlarının hizmet üretme kapasitesini artırmayı ve olağanüstü durumlara müdahaleyi hızlandırmayı hedeflediğini belirtiyor. Yeni araçlarla birlikte altyapı, temizlik ve acil müdahale gibi hizmet sahalarında kullanım çeşitliliği yükseldi.

finansman ve bütçe yönetimi:

Turhal Belediye Başkanı Mehmet Erdem Ural, 56 araç için toplamda yaklaşık 170 milyon lira kaynak ayırdıklarını açıkladı. Başkan Ural, bu alımların 7’sinin krediyle finanse edildiğini, diğer 49 aracın ise belediyenin öz kaynaklarıyla temin edildiğini ifade etti. Finansman stratejisinin önemli bir bölümünü yerel bütçe yönetimi ve tasarruf önlemleri oluşturdu.

operasyonel etki ve kullanım:

Ural, yıl içinde yaşanan afet sırasında alınan hafriyat kamyonlarının sahada neredeyse 24 saat çalıştığını belirterek filodaki güçlenmenin sahadaki etkinliği artırdığını vurguladı. Başkan, alınan kararların yatırım ihtiyacı doğrultusunda sürdürüleceğini ve "Biz yatırım ihtiyacı oldukça yatırımlarımızı yapmaya, kendi öz kaynaklarımızla bunları çözmeye ve hizmet üretmeye devam edeceğiz" sözleriyle açıkladı.

TOKAT’IN TURHAL İLÇESİNDE BELEDİYENİN ARAÇ FİLOSUNA SON 2,5 YILDA 56 YENİ ARAÇ KAZANDIRILDI. FİLOYA SON KATILAN 16 ARAÇ, CUMHURİYET MEYDANI’NDA TANITILDI.