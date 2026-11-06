Turizm gelirini kalıcı refaha dönüştürme hedefiyle 2027 stratejisi

Bütçe sunumu ve genel çerçeve:

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Kültür ve Turizm Bakanlığı 2027 Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifini sundu. Komisyon çalışmasında bakanlıkla birlikte TİKA, YTB, VGM, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Devlet Tiyatroları, Devlet Opera ve Balesi ile RTÜK sayıştay raporları değerlendirildi. Sunumda Türkiye turizminin küresel ölçekte örnek oluşturduğu, ürün çeşitliliği, destinasyon yönetimi, tanıtım kapasitesi ve sürdürülebilirlik konularında standart belirlemeye başladığı vurgulandı.

Turizm verileri ve gelir rekoru:

Ersoy, 2026 yılının ocak-eylül döneminde Türkiye'nin 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladığını ve turizm gelirinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artışla 51 milyar 278 milyon dolar seviyesine ulaştığını bildirdi. Bu dönemin dokuz aylık bazda rekor olduğunu belirten bakan, ortalama kalış süresinin 10,34 gece olduğunu, kişi başı gecelik ortalama harcamanın yüzde 4,6 artışla 107,7 dolar ve yabancı ziyaretçilerin gecelik ortalama harcamasının 119,9 dolar olduğunu paylaştı.

Türkiye'nin uluslararası turist sayısında 2017'de sekizinci sıradayken 2025'te dördüncülüğe; turizm geliri sıralamasında 2017'de 14'üncü iken 2025'te yedinciliğe yükseldiği ifade edildi. Bu başarıda kamu ve özel sektör ortaklığı, güçlü ulaşım altyapısı ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının tanıtım faaliyetleri öne çıktı.

2027 stratejisi ve öncelikler:

Bakanlık, 2027 turizm politikasını beş stratejik eksende yürütmeyi hedefliyor. Mevcut pazarlardaki talebin korunması, yüksek katma değerli ürünlerin geliştirilmesi, Amerika, Asya, Afrika ve Avustralya gibi büyüme potansiyeli yüksek pazarlarda satış odaklı faaliyetlerin artırılması planlanıyor. Hava yolu şirketleri ve tur operatörleriyle iş birlikleriyle mevcut uçuş kapasitesinin korunması ve yeni doğrudan seferlerle ilave koltuk sağlanması öngörülüyor. Uluslararası spor ve kültür organizasyonlarıyla küresel görünürlük güçlendirilecek, veri ve yapay zekâ talep tahmini ve tanıtım kampanyalarında etkin kullanacak şekilde entegre edilecek.

Stratejinin somut örneklerinden biri olarak Formula 1 etkinliği öne çıkarıldı ve organizasyonun 2027 yılında İstanbul Parkta yeniden ülkeye kazandırılacağı duyuruldu.

Tanıtım, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik:

Dijital kampanyalarla 74 ülkede toplam 7,1 milyar gösterim elde edildiği, Türk dizilerinin turizme katkı sağlayan mini dizi modelinin 2025-2026 döneminde 10 mini dizi ile 10,5 milyar gösterim sağladığı belirtildi. GoTürkiye platformunun ekim itibarıyla 77,2 milyon tekil ziyaretçi aldığı, sosyal medya hesaplarının eylül itibarıyla 23 milyon 338 bin takipçiye ulaştığı ve ülke hesapları arasında YouTube ve TikTok'ta birinci, Instagram'da ikinci sırada olunduğu aktarıldı.

Sürdürülebilirlik kapsamında ekim itibarıyla 20 binin üzerinde tesisin belge ve sertifika aldığı, 2 bin 650 tesisin üçüncü aşama kriterlerini tamamladığı; 2030 hedefinin tüm konaklama tesislerinin üçüncü aşama kriterlerini karşılaması olduğu ifade edildi. Türkiye'nin Dünya Ekonomik Forumu 2026 Seyahat ve Turizm Gelişmişlik Endeksi'nde 2019'dan bu yana 11 basamak yükselerek 36ıncı sıraya çıktığı, 580 Mavi Bayraklı plajla dünyada üçüncü olduğu ve ücretsiz halk plajlarının 20 noktada hizmet verdiği vurgulandı.

Kültür, müzecilik ve arkeoloji yatırımları:

Geleceğe Miras ve kazı çalışmaları:

Geleceğe Miras projesi Cumhuriyet tarihinin en büyük arkeolojik seferberliği olarak nitelendirildi. 2026'da 67 ilde 261 kazı alanında çalışma yürütüldüğü, yabancı heyetlerin yürüttüğü 29 kazının 12 aylık programa alındığı ve her birine Türk koordinatör kazı başkanı atandığı ifade edildi. Yıl sonunda kazı ve araştırma çalışmalarının sayısının 800'e ulaşacağı, 2027'de hedefin 820 olduğu açıklandı. 2024-2026 döneminde kazılarda 32 binden fazla buluntu gün yüzüne çıkarıldı; 3 bin 500'ün üzerinde uzman ve 6 bin 500'den fazla çalışana istihdam sağlandı. Elde edilen bilimsel verilerin değerlendirilmesi amacıyla iki yılda 944 bilimsel yayına katkı verildi.

Müze projeleri ve iade çalışmaları:

Antalya Müzesinin 2027 yılında ziyarete açılması planlanıyor; kapalı alanın iki katına, sergi alanlarının yaklaşık üç katına çıkarılması ve depolardaki eserlerin büyük bölümünün sergilenmesi hedefleniyor. Haydarpaşa ve Sirkeci gar sahalarının kültür ve sanat projesi olarak değerlendirilmesi, Haydarpaşa'da Anadolu Yakası için ilk arkeoloji müzesi, arkeopark, performans sanatları merkezi, kütüphane ve atölyeler yer alması, ilk etabın 2027 içinde tamamlanmasının hedeflendiği ifade edildi. Sirkeci'de Göç Müzesi ve tematik alanlar planlanıyor.

Bakanlık bağlı müze ve ören yerleri ekim sonu itibarıyla 28,5 milyon ziyaretçi ağırladı. Gece müzeciliği uygulamasından yararlananların sayısı 1,3 milyon'u geçti ve geçen yıla göre yaklaşık yüzde 35 artış yaşandı. Kültür varlıklarının iadesi kapsamında 2026'da 126 eser Türkiye'ye getirildi; 2002-2026 döneminde iadesi sağlanan eser sayısı 13 bin 574 olarak açıklandı. Şüpheli eserlerin tespiti ve arşivlenmesi için yazılım tabanlı teknolojik altyapı devreye alındı.

Kurumlar, sosyal destek ve kültürel erişim:

Vakıf mirasının korunmasına yönelik olarak 2026'nın ilk sekiz ayında 147 eserin onarım ve restorasyonunun tamamlandığı, yıl sonunda bu sayının 203'e çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi. Ayasofya-i Kebir Camii'ndeki kapsamlı restorasyon çalışmaları titizlikle sürdürülüyor. Vakıf hizmetleri kapsamında her yıl 50 bin öğrencinin eğitimi destekleniyor ve aylık 75 bin 870 haneye gıda kolisi ulaştırılıyor.

Kültür Yolu Festivali 2026 takviminde 26 şehirde yer aldı, şu ana kadar 25 şehirde 382 mekânda 5 bin 600'den fazla etkinlik gerçekleştirildi. 2027'de Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ'ın eklenmesiyle festivalin 32 ile yayılması planlanıyor. Türkiye UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerinde 32 değerle ikinci sırada yer alıyor.

Son sekiz yılda 257 yeni kütüphane açıldı, 373 kütüphane yeniden yapılandırıldı. 2026'nın ilk altı ayında kitap varlığı 27,6 milyon, üye sayısı 7,5 milyon, kullanıcı sayısı 19,9 milyon seviyesine ulaştı. Osmaniye ve Kayseri'de hastane kütüphanelerinin ilk örnekleri hizmete alındı. Türkiye Yazma Eserler Kurumu koleksiyonlarındaki 487 bin eserin dijital nüshası araştırmacıların kullanımına sunuldu.

Alevi-Bektaşi Kültür ve Cemevi Başkanlığı döneminde 2023-2026 arasında 850 cemevinin bakım-onarım ve tefrişat çalışmaları tamamlandı, 542 cemevinde işlemler devam ediyor. Bakanlık bin 1.156 cemevinin aydınlatma giderlerini karşılıyor, cemevlerine 27 bin kitap temin edildi ve bağlama ile semah kurslarıyla kültürel aktarım destekleniyor.

Sahne sanatlarına yönelik destekler de sürdü. Devlet Tiyatroları 2025-2026 sezonunda 121 farklı ödüle layık görüldü. 2026-2027 sezonunda 391 özel tiyatro projesine 116 milyon 396 bin lira destek verilecek. Devlet Opera ve Balesi 2025-2026 sezonunda toplam 1.241 temsille 653 bin seyirciye ulaştı. Sinema sektörüne 2026'da verilen destek 674 milyon 100 bin lira oldu; çocuklara yönelik seferberlik projeleriyle sinema erişimi yaygınlaştırıldı.

Yunus Emre Enstitüsü 72 ülkede 96 Türk Kültür Merkezi ile faaliyetlerini sürdürüyor. TİKA 2026 yılı kasım itibarıyla eğitim, sağlık, kültürel iş birliği, altyapı ve insani yardım başlıklarında 1.624 proje ve faaliyet gerçekleştirdi. Ersoy konuşmasını kültür ve sanata erişimi 81 ile yaygınlaştırma, medeniyet mirasını gelecek kuşaklara aktarma ve turizmde elde edilen başarıları kalıcı refaha dönüştürme kararlılığıyla tamamladı.

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY, "HEDEFİMİZ; ZİYARETÇİ SAYISINDAKİ GÜCÜMÜZÜ DAHA YÜKSEK TURİZM GELİRİ, DAHA UZUN KONAKLAMA SÜRESİ VE 81 İLİMİZE, 12 AYA YAYILAN DAHA DENGELİ BİR TURİZM YAPISIYLA SÜREKLİ ARTAN BİR KAZANIMA DÖNÜŞTÜRMEKTİR" DEDİ.