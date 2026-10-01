Türk dünyası edebiyatı Talas'ı şiirle dolduracak

Talas Belediyesi ve Kültür Bakanlığı işbirliğiyle, TİKA, Türk Dil Kurumu ve Türk Edebiyatı Vakfı'nın desteğiyle düzenlenen Türk Dünyası Şair ve Yazarlar Buluşması bu yıl ikinci kez gerçekleştiriliyor. Etkinlik, edebiyat ortamını güçlendirmeyi ve Türk dünyası arasındaki kültürel bağları derinleştirmeyi amaçlıyor.

katılımcılar ve program:

15-17 Ekim 2026 tarihlerinde yapılacak organizasyonda Türkiye ve KKTC'nin yanı sıra Azerbaycan, Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Başkurtistan, Tataristan, Gürcistan, Rusya Federasyonu, Kuzey Makedonya, Gagauz Yeri ve Kerkük-Türkmeneli gibi toplam 13 ülkeden 33 şair ve yazar Talas'a gelerek şiirlerini okuyacak ve bilgi paylaşımında bulunacak. Program kapsamında şiir geceleri, konferanslar, paneller, konserler ve okul söyleşileri yer alacak; katılımcılar farklı edebi yaklaşımları ve bölgesel temaları tartışma fırsatı bulacak.

açılış ve izleme bilgileri:

Etkinliğe Kayseri Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi de destek veriyor. Açılış programında Talas Belediyesi Türk Dünyası Müzik Topluğu Konseri ve Gösterisi sahnelenecek; Anadolu ve Türkistan ezgilerinin yanı sıra halk dansları da izleyiciyle buluşacak. Program 15 Ekim Perşembe saat 20.00'de Atatürk Bulvarı Talas girişindeki Erciyes Kültür Merkezi'nde başlayacak ve gösteriler ücretsiz olarak izlenebilecek.

Geçen yıl ilki düzenlenen ve geniş ilgi gören buluşmanın bu yılki ayağı, edebiyat çevreleri ve yerel halk için kültürel paylaşım ve ağ kurma açısından önemli bir platform olmayı hedefliyor.

TÜRK DÜNYASI ŞAİR VE YAZARLAR BULUŞMASI’NIN İKİNCİSİ, 15-17 EKİM 2026 TARİHLERİ ARASINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK. (ARŞİV)