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Türk ekiplerinin Euroleague haftası: tek galibiyetle tamamlandı

Euroleague 10. haftasında Türk takımları yalnızca bir galibiyet alabildi; Fenerbahçe sahasında farklı kazanırken Beşiktaş ve A. Efes istediklerini elde edemedi.

GİRİŞ: 07 Kasım 2026 - 10:52

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Türk ekiplerinin Euroleague haftası: tek galibiyetle tamamlandı

Euroleague 10. hafta değerlendirmesi

Euroleague'de 10. hafta geride kaldı. Türk takımları bu haftayı 1 galibiyet ile kapatırken, sahadaki performansları ve puan durumu ligdeki yerlerini doğrudan etkiledi. Fenerbahçe iç sahadaki formunu sürdürdü; Beşiktaş ve A. Efes ise ev sahibi avantajını kullanamadı.

Fenerbahçe iç sahada yenilmezliğini sürdürdü:

Fenerbahçe, sahasında İspanya temsilcisi Baskonia'yı 84-65 mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler, bu sezon evinde oynadığı 6. karşılaşmadan da galip ayrılarak iç sahadaki yenilmezlik serisini korudu ve ligdeki galibiyet sayısını 7'ye çıkardı. Maçta elde edilen 19 sayı farkı, takımın savunma ve hücum dengesi bakımından etkili bir performans sergilediğini gösterdi.

Beşiktaş ve A. Efes galibiyet bulamadı:

Beşiktaş, sahasında Litvanya ekibi Zalgiris Kaunas'a 67-83 yenilerek bu sezonki maçlarında 6. mağlubiyetini aldı. Ev sahibi takım hücumda etkili olamazken rakibin dış şut performansı belirleyici oldu.

Anadolu Efes ise Fransa temsilcisi Paris Basketbol karşısında sahadan 90-95 mağlup ayrıldı. Lacivert-beyazlı ekip bu mağlubiyetle ligdeki yenilgi sayısını 6'ya taşıdı ve savunmadaki zaman zaman yaşanan kopukluklar maçın kaderini belirledi.

Puan durumu ve 10. hafta sonuçları:

Ligde liderlik koltuğunda Panathinaikos bulunuyor (8 galibiyet, 2 mağlubiyet). Kızılyıldız 7 galibiyet, 3 mağlubiyet ile averajla ikinci sırada yer alırken, aynı galibiyet sayısına sahip Fenerbahçe haftayı dördüncü sırada tamamladı. Anadolu Efes 12., Beşiktaş ise 13. sırada yer alıyor.

10. hafta maç sonuçları:

Real Madrid: 112 - Panathinaikos: 115

A. Efes: 90 - Paris Basketbol: 95

Fenerbahçe: 84 - Baskonia: 65

Hapoel Tel Aviv: 90 - Barcelona: 93

ASVEL: 95 - Bayern Münih: 99

Olimpia Milano: 73 - Valencia Basket: 84

Beşiktaş: 67 - Zalgiris Kaunas: 83

Olympiakos: 57 - Kızılyıldız: 62

Virtus Bologna: 75 - BC Dubai: 93

Partizan: 88 - Maccabi Tel Aviv: 67

Türk takımları için önümüzdeki haftalar ligdeki dengeyi değiştirebilecek maçlar içeriyor; özellikle iç saha performanslarını sürdürebilen ekipler üst sıralar için avantaj elde edecek.

EUROLEAGUE&#039;DE TÜRK TAKIMLARI 10. HAFTAYI 1 GALİBİYETLE KAPATTI. FENERBAHÇE, BASKONİA&#039;YI 19 SAYI...

EUROLEAGUE'DE TÜRK TAKIMLARI 10. HAFTAYI 1 GALİBİYETLE KAPATTI. FENERBAHÇE, BASKONİA'YI 19 SAYI FARKLA MAĞLUP EDERKEN, BEŞİKTAŞ EVİNDE ZALGİRİS'E, EFES DE PARİS BASKETBOL'A KAYBETTİ

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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