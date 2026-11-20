ödül töreninde üç ayrı başarı:

Havayolu Yolcu Deneyimi Derneği (APEX) tarafından Singapur'da düzenlenen törende Türk Hava Yolları üç farklı kategoride ödüle layık görüldü. Bayrak taşıyıcı, sektördeki hizmet ve yolcu deneyimi çalışmalarının uluslararası karşılığını aldı.

verilen ödüller ve anlamı:

Türk Hava Yolları, APEX World Class statüsünü korurken, APEX 5 Yıldızlı Global Havayolu unvanını yedinci kez elde etti. Ayrıca taşıyıcı, ilk kez 'Dünyanın En İyi Yiyecek ve İçecek Hizmeti' ödülüne layık görüldü; bu başarı, havayolunun ikram ve gastronomi hizmetlerine uluslararası düzeyde takdir gösterildiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.

yolcu değerlendirmeleri ve hizmet odaklı yaklaşım:

APEX ödülleri, bir milyondan fazla doğrulanmış yolcu değerlendirmesine dayanan değerlendirme süreçleriyle veriliyor. Türk Hava Yolları; geniş uçuş ağı, farklı uçak tiplerinden oluşan filosu ve sunduğu yüksek standartlardaki hizmetlerle misafirlerine tutarlı bir deneyim sağlamayı sürdürüyor.

yönetim ve APEX yorumları:

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, kazanılan ödüllerle ilgili olarak şunları ifade etti: 'Misafirlerimizin değerlendirmeleriyle şekillenen APEX ödüllerinde üç ayrı kategoride ödüle layık görülmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Dünyanın En İyi Yiyecek ve İçecek Hizmeti ödülünü ilk kez kazanmamız, yolcu deneyimini odağına alan hizmet anlayışımızın uluslararası ölçekte takdir görmesinin önemli bir göstergesi. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza ve bizleri tercih eden misafirlerimize teşekkür ediyorum. Türk misafirperverliğini dünyanın dört bir yanına taşımaya ve havacılık sektöründe hizmet standartlarını daha ileriye taşımak için çalışmaya devam edeceğiz.'

APEX Grup İcra Kurulu Başkanı Dr. Joe Leader ise değerlendirmesinde, 'Türk Hava Yolları’nın 2027 APEX Dünyanın En İyi Yiyecek ve İçecek Hizmeti ve APEX 5 Yıldızlı Havayolu ödüllerine layık görülmesi, misafirperverliği bir sanat olarak icra eden APEX World Class statüsündeki havayolunun gastronomi alanındaki üstün başarısını taçlandırıyor. Türk Hava Yolları, Turkish DO & CO iş birliği ve belirli uçuşlarında sunduğu ‘Uçan Şef’ hizmetiyle Türk misafirperverliğini unutulmaz bir gastronomi deneyimine dönüştürüyor,' ifadelerine yer verdi.

Altı kıtaya yayılan uçuş ağıyla Türk Hava Yolları, yolcu deneyimini merkeze alan anlayışını ve hizmet kalitesini sürekli geliştirme taahhüdünü APEX kapsamında elde ettiği bu ödüllerle bir kez daha göstermiş oldu.

DÜNYADA EN FAZLA ÜLKEYE UÇAN HAVAYOLU TÜRK HAVA YOLLARI, HAVAYOLU YOLCU DENEYİMİ DERNEĞİ (APEX) TARAFINDAN SİNGAPUR’DA DÜZENLENEN ÖDÜL TÖRENİNDE ÜÇ ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ.