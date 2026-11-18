taşkent'te DTİK buluşması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te düzenlenen Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı’na (DTİK) katıldı. Toplantının açılışında, Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerinin derinleştirilmesi ve yeni iş birliği mekanizmalarının hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Yılmaz, toplantının Türkiye-Özbekistan İş Dünyasının Desteklenmesine Dair Yüksek Düzeyli Konsey’in lansman toplantısı kapsamında gerçekleştiğini belirtti.

özbekistan'ın ekonomik görünümü ve ticaret rakamları:

Yılmaz, Özbekistan ekonomisinin 40 milyona yaklaşan genç-yoğun nüfusu ile 2025 yılında %7,7 oranında büyüyerek 147 milyar dolar seviyesine ulaştığını; 2017'den bu yana sürdürülen reformlarla ülkenin bölgenin en dinamik pazarlarından biri haline geldiğini ifade etti. Ayrıca iki ülke arasındaki ikili ticaretin 2017'den bu yana iki katına çıkarak 2025'te 3 milyar doları aştığını ve tarafların hedeflediği 5 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşılması gerektiğini söyledi.

yatırımlar, müteahhitlik faaliyetleri ve ekosistem çağrısı:

Yılmaz, Türkiye'nin Özbekistan'daki yatırımlarının 8,2 milyar dolar seviyesinde olduğunu, ülkedeki 2 bin 365 Türk sermayeli firma ile üçüncü sırada bulunduğunu belirtti. Müteahhitlik alanında ise Türkiye kaynaklı firmaların bugüne kadar yaklaşık 9,5 milyar dolar değerinde 333 proje üstlendiğini aktardı. Cumhurbaşkanı Mirziyoyev’in önümüzdeki on yılda 450 milyar dolar yabancı yatırım çekme hedefinin yeni fırsatlar sunduğunu dile getirdi.

Hizmet sektörü ve turizm verilerine de değinen Yılmaz, 2025'te Türkiye'ye gelen Özbek turist sayısının yaklaşık 650 bin, Özbekistan'ı ziyaret eden Türk vatandaşlarının sayısının 112 bin olduğunu, böylece iki ülke arasındaki toplam ziyaretçi sayısının 762 bine ulaştığını hatırlattı. Bu çerçevede Yılmaz, "Bireysel başarı hikayelerinin ötesine geçerek, Özbekistan’da birbirini besleyen, ölçek ekonomisi oluşturan ve ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa etmemiz gerekmektedir" dedi.

Yılmaz, iş dünyasından beklentilerini yerel ekonomiye güçlü entegrasyon, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması ve ortak projelerle sinerji oluşturulması olarak sıraladı. Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva ile eş başkanlık edecekleri yüksek düzeyli konseyin bu sürece güçlü bir destek sağlayacağını belirtti. Ayrıca 23-24 Aralık tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek Karma Ekonomik Komisyonunun 9. dönem toplantısına iş dünyasını davet etti.

Yılmaz, toplantıda alınacak görüş ve değerlendirmelerin yarın yapılacak resmi görüşmelerde yol gösterici olacağını ifade etti ve akşamki buluşmayı resmi temasların ötesinde bir aile meclisi olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 'Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı’na (DTİK) katıldı. Yılmaz, "Bireysel başarı hikayelerinin ötesine geçerek, Özbekistan’da birbirini besleyen, ölçek ekonomisi oluşturan ve ortak hareket kabiliyeti yüksek bir Türk iş ekosistemi inşa etmemiz gerekmektedir" dedi.