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Türkeli müftüsü hayırseverlere teşekkür belgelerini takdim etti

Sinop Türkeli İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, Türkiye Diyanet Vakfına bağış yapan hayırseverleri ziyaret ederek vakıf belgelerini takdim etti.

GİRİŞ: 12 Kasım 2026 - 19:01

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Türkeli müftüsü hayırseverlere teşekkür belgelerini takdim etti

Türkeli müftüsünden teşekkür ziyaretleri

Sinop’un Türkeli İlçe Müftüsü Dr. Fikri Göncü, Türkiye Diyanet Vakfına bağışlarla katkı sağlayan hayırseverleri tek tek ziyaret ederek teşekkür belgelerini takdim etti. Ziyaretler, bağış sahipleriyle yapılan sohbetler ve teşekkürlerin iletilmesiyle sürdü.

Ziyaretlerin kapsamı:

Takdim edilen belgelerde, Türkiye Diyanet Vakfı Başkan Vekili Osman Zeki Çakır’ın imzası yer aldı. Göncü’ye ziyaretler sırasında vakıf yetkilileri Cihat Hülagü ve Osman Haliloğlu eşlik etti. Hayırseverlerle yapılan görüşmelerde bağış ve hizmetlere teşekkür edildi.

Vakıf yetkililerinin açıklaması:

Türkiye Diyanet Vakfı Kıdemli Uzmanı Cihat Hülagü, teşekkür ziyaretleri kapsamında bugüne kadar 20 il ve ilçede hayırseverlerle bir araya geldiklerini belirtti. Ziyaretler, teşekkür belgelerinin takdim edilmesiyle sonlandırıldı.

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇE MÜFTÜSÜ DR. FİKRİ GÖNCÜ(SOLDA), TÜRKİYE DİYANET VAKFINA YAPTIKLARI...

SİNOP’UN TÜRKELİ İLÇE MÜFTÜSÜ DR. FİKRİ GÖNCÜ(SOLDA), TÜRKİYE DİYANET VAKFINA YAPTIKLARI BAĞIŞLARLA KATKI SAĞLAYAN HAYIRSEVERLERİ ZİYARET EDEREK TEŞEKKÜR BELGELERİNİ TAKDİM ETTİ.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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