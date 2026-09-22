Türkevi'nde çevre ve eğitim odağı: Emine Erdoğan ile Fatima Maada Bio görüşmesi

Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı olarak New York temasları kapsamında Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio’nun eşi Fatima Maada Bio ile bir araya geldi. Görüşme, Türkevi’nde basına kapalı gerçekleştirildi ve toplantıda Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu da hazır bulundu.

görüşmenin çerçevesi:

Emine Erdoğan ile Fatima Maada Bio arasındaki görüşme, iki ülke temsilcilerinin sosyal ve insani konularda ortak hassasiyetlerini ele almasına odaklandı. Taraflar, toplantıda çevre politikaları ve atık yönetimi başta olmak üzere eğitim ile kadın ve çocukların esenliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

vurgulanan öncelikler:

Sosyal medya paylaşımında Emine Erdoğan, "Sierra Leone Devlet Başkanı’nın eşi, Kalkınma İçin Afrika Devlet Başkanları Eşleri Teşkilatı Başkanı, değerli dostum Fatima Maada Bio Hanımefendi ile Türkevi’nde buluştuk. Çevre, eğitim, kadın ve çocukların esenliği başta olmak üzere ortak hassasiyet taşıdığımız pek çok konuda görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Toplantı, iki tarafın öncelikli alanlarda iş birliği olanaklarını değerlendirmesine ve sivil toplum ile devlet kurumları arasındaki iletişimin güçlendirilmesine zemin hazırladı. Görüşme basına kapalı gerçekleştiği için ayrıntılı mutabakat veya somut bir proje duyurulmadı, ancak taraflar arasındaki diyalogun sürdürülmesi kararlılığı öne çıktı.

Emine Erdoğan’ın BM Sıfır Atık çalışmalarıyla Fatima Maada Bio’nun Afrika düzeyindeki rolü, toplantının tematik çerçevesini belirledi ve iki lider eşinin çevre, eğitim ve toplumsal refah konularında ortak adımlar atma ihtimaline işaret etti.

EMİNE ERDOĞAN, SİERRA LEONE CUMHURBAŞKANI'NIN EŞİ FATİMA MAADA BİO İLE GÖRÜŞTÜ