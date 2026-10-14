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Türkiye 10 yıllık ulusal su planı ile kuraklığa karşı proaktif adımlar atıyor

Bakan İbrahim Yumaklı, Roma'da Türkiye'nin gelecek 10 yıllık Ulusal Su Planı ve 2027'de tamamlanacak Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemleri'ni açıkladı.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 18:10

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Türkiye 10 yıllık ulusal su planı ile kuraklığa karşı proaktif adımlar atıyor

ulusal su planı ve kuraklık yönetimi:

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Roma'da düzenlenen FAO Dünya Gıda Forumu-Roma Su Diyaloğu Yüksek Düzeyli Oturumu'nda Türkiye'nin önümüzdeki 10 yılı kapsayan bir Ulusal Su Planı hazırladığını duyurdu. Planın merkezinde suyun etkin kullanımı ve üretim planlaması bulunuyor; hedef, hangi ürünün nerede ve nasıl üretileceğinin suya göre belirlenmesiyle hem kaynak tasarrufu sağlamak hem de çiftçilerin gelir güvenliğini artırmaktır.

Yumaklı, kuraklık yönetiminin bu yaklaşımın ayrılmaz bir parçası olduğunu belirterek 25 havza için kuraklık yönetimi planlarının hazırlandığını aktardı. Ayrıca Kuraklık Tahmini ve Erken Uyarı Sistemlerinin 2027 yılında tamamlanması hedeflendiğini vurguladı ve 'Kuraklık çıktıktan sonra müdahale etmek değil, riski önceden belirlemektir' ifadesini kullandı.

su verimliliği ve sektörel uygulamalar:

Bakan, tarım, sanayi ve kentlerde suyun daha verimli kullanılmasına yönelik çok sayıda proje yürütüldüğünü söyledi. Bu projelerin amaçları arasında modern sulama teknikleri, dijital su yönetimi ve havza bazlı su tahsisi yer alıyor. Yumaklı, su yönetiminin aynı zamanda hukuki ve kurumsal boyutlarının güçlendirilmesinin gerekliliğine dikkat çekti ve bu alanlarda reformların sürdürüleceğini ifade etti.

Planın uygulanmasıyla çiftçilere suyu koruyan üretim desenleri sunulacak; böylece hem ekosistem ihtiyaçları hem de sektörlerin talepleri daha dengeli şekilde karşılanacak.

insani krizler, erişim ve uluslararası iş birliği:

Yumaklı, suyun yalnızca yönetilmesi gereken bir kaynak olmadığını, aynı zamanda insan hayatı ve gıda üretimi için temel oluşturduğunu vurguladı. Bu bağlamda suya ve gıdaya erişimin korunmasının özellikle kriz ve çatışma dönemlerinde hayati önem taşıdığını belirtti. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların bölgede ağır bir insani duruma neden olduğuna dikkat çekerek, özellikle çocukların temiz suya ve gıdaya erişimde yaşadığı zorluklara değindi.

Bakan, gıda ve suyun siviller üzerinde baskı ya da cezalandırma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini söyledi ve temel ihtiyaçlara güvenli, kesintisiz erişimin ortak insani sorumluluk olduğunu vurguladı.

faoyla yürütülen projeler ve gelecek daveti:

Yumaklı, uluslararası kuruluşlarla ortak projelerin su yönetimi konusunda önemli fırsatlar sunduğunu belirtti. Türkiye'nin FAO ve Küresel Çevre Fonu ile Gediz Havzası'nda yürüttüğü Sürdürülebilir ve Entegre Su Kaynakları Yönetimi Projesi bu iş birliğine örnek gösterildi. Bakan, kuraklık erken uyarı sistemleri, havza bazlı su tahsisi, modern sulama ve dijital su yönetiminde deneyim paylaşımının artırılması gerektiğini ifade etti.

Ayrıca Yumaklı, önümüzdeki ay Türkiye'de düzenlenecek COP31'in gündemine su, gıda ve iklim arasındaki bağları taşıyacaklarını açıkladı. Bu kapsamda başlatılan Turkuaz Nexus Girişimi ile su, gıda ve iklim bağlantılarının ülkelerin koşullarına göre yönetileceği ortak mekanizmalar oluşturulması ve sahada uygulanabilecek somut çözümlerin desteklenmesinin hedeflendiği belirtildi. Yumaklı, tüm tarafları Antalya'daki COP31'e katkı sunmaya davet etti.

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, İTALYA&#039;NIN BAŞKENTİ ROMA&#039;DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER...

TARIM VE ORMAN BAKANI İBRAHİM YUMAKLI, İTALYA'NIN BAŞKENTİ ROMA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GIDA VE TARIM ÖRGÜTÜ (FAO) DÜNYA GIDA FORUMU-ROMA SU DİYALOĞU YÜKSEK DÜZEYLİ OTURUMU'NDA TÜRKİYE'NİN GELECEK 10 YILINI KAPSAYAN BİR ULUSAL SU PLANI HAZIRLADIKLARINI AÇIKLADI.

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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