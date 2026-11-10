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Türkiye ve Bangladeş ilişkilerinde yeni adımlar: Erdoğan Rahman'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Rahman'ı kabul ederek iki ülke ilişkileri, ekonomik iş birliği ve bölgesel gündemi ele aldı.

GİRİŞ: 10 Kasım 2026 - 19:51

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EDİTÖR: Merve Çelik

Türkiye ve Bangladeş ilişkilerinde yeni adımlar: Erdoğan Rahman'ı kabul etti

Erdoğan ile Rahman görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bangladeş Başbakanı Rahman'ı kabul etti. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda iş birliğinin artırılması hedefiyle gerçekleştirildi.

Görüşmenin ana başlıkları:

Taraflar görüşmede ikili ilişkiler, ekonomik iş birliği, ticaretin artırılması ve bölgesel meseleler gibi temel başlıkları ele aldı. Görüşmenin dostane ve yapıcı bir atmosferde geçtiği, ortak çıkarların ön plana alındığı kaydedildi.

İkili iş birliğinin yolları:

Toplantıda taraflar, yatırım, ticari bağlantılar ve kültürel değişim gibi alanlarda iş birliğinin somutlaştırılmasına yönelik adımların önemini vurguladı. Ayrıca heyetler arası temasların sürdürüleceği ve teknik düzeyde çalışmaların derinleştirileceği belirtildi.

Görüşme, iki ülke arasındaki gündemin tazelenmesi ve ilişkilerin uzun vadeli iş birliğine dönüştürülmesi açısından değerlendirildi. Taraflar, ortak projeler ve düzenli temas mekanizmalarıyla ilişkileri ilerletme taahhüdünde bulundu.

Erdoğan ile Rahman arasındaki bu kabul, Türkiye-Bangladeş hattında yeni iş birliği fırsatlarının değerlendirilmesine zemin hazırladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bangladeş Başbakanı Rahman&#039;ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bangladeş Başbakanı Rahman'ı kabul etti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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